Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

З адържаха 18-годишен, управлявал кола неправоспособен и с неистински регистрационни номера.

Това съобщиха във Фейсбук от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Днес, половин час след полунощ, в луковитското село Бежаново от съвместен патрул на ЗЖУ-Плевен и РУ-Луковит е спрян за проверка лек автомобил. В този момент колата е била управлявана от 18-годишен, който не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство и е бил неправоспособен, а табелите с регистрационните номера са били издадени за друго МПС.

На водача е съставен съответния акт, заради поставените неистински номера на колата. Работата по случая продължава от служители на РУ-Луковит.