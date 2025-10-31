България

Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

На водача е съставен съответния акт

31 октомври 2025, 14:58
Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера
Източник: БТА

З адържаха 18-годишен, управлявал кола неправоспособен и с неистински регистрационни номера. 

Това съобщиха във Фейсбук от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Заловиха 16-годишен да кара кола със спряна регистрация

Днес, половин час след полунощ, в луковитското село Бежаново от съвместен патрул на ЗЖУ-Плевен и РУ-Луковит е спрян за проверка лек автомобил. В този момент колата е била управлявана от 18-годишен, който не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство и е бил неправоспособен, а табелите с регистрационните номера са били издадени за друго МПС.

Хванаха 14-годишно момче да шофира нерегистрирана кола

На водача е съставен съответния акт, заради поставените неистински номера на колата. Работата по случая продължава от служители на РУ-Луковит.

неправоспособен шофьор фалшиви регистрационни номера полиция
Последвайте ни
Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски

Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим

Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха куп нарушения в Елените

Откриха куп нарушения в Елените

България Преди 17 минути

Има множество проблеми по цялото Черноморие

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 19 минути

Кои ще са съперниците на Дино и Дечо от Лечителите?

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Свят Преди 53 минути

ФБР арестува множество лица в Мичиган

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Свят Преди 1 час

Брюкселският елит не бива да празнува прекалено рано

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

България Преди 1 час

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

България Преди 1 час

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

България Преди 1 час

Предложението беше внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало"

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

България Преди 2 часа

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа

<p>Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея</p>

Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея

България Преди 2 часа

Тя предшества празника на Свети Архангел Михаил, водачът на небесните сили и покровител на душите на починалите

<p>Секси, млад и хомосексуален:&nbsp;Кой е Роб Йетен</p>

Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Политическият възход на 38-годишния лидер на D66 е забележителен - от петото място до върха на нидерландската политика за по-малко от две години

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Свят Преди 2 часа

САЩ изпратиха толкова много военни кораби в Карибския басейн, че едва ли става дума само за борба срещу наркомафията

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Свят Преди 2 часа

Първата дама не се маскира, но добавя деликатен намек към популярния англосаксонски празник чрез гардероба си

Снимката е илюстративна

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Свят Преди 2 часа

Причината - ниско ниво на водите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

Любопитно Преди 3 часа

23-годишната поп звезда използва речта си при приемането на отличието „Музикален новатор“, за да призове милиардерите да поделят богатството си

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 3 часа

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Байерн промотира още един голям талант, но първо трябва да го запази

Gong.bg

Илиян Филипов надъха Ботев за дербито: Това не е просто мач, а битката за Пловдив

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg