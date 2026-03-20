България

Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

Извършителят е задържан, след като остави жертвата си с тежки наранявания при нападение в столицата

20 март 2026, 14:25
Източник: IStock

С толичната полиция и прокуратурата задържаха 48-годишен сирийски гражданин след брутално нападение с нож в София. Нападателят е нанесъл серия от удари на своята жертва, оставяйки мъжа с прободни рани в критични зони на тялото.

Нападението

Кървавият инцидент се е разиграл на 18 март. Според разследването обвиняемият, идентифициран с инициалите И.А., е нападнал Г.Г. с хладно оръжие. Нападателят е действал агресивно, като е нанесъл удари с нож в областта на корема и гърба (в района на дясната лопатка).

Състоянието на пострадалия

Жертвата е получила средни телесни повреди в резултат на дълбоките прободно-порезни рани. Медицинските експертизи потвърждават сериозността на нараняванията, които са пряка заплаха за здравето на мъжа.

Предприети мерки

Веднага след събирането на първите доказателства, извършителят е бил отведен в ареста. Прокуратурата вече му е повдигнала официално обвинение за нанасяне на телесна повреда, за което законът предвижда ефективна присъда „лишаване от свобода“.

Към момента сириецът е задържан за 72 часа, но разследващите ще поискат от съда той да остане за постоянно зад решетките, за да се предотврати рискът да се укрие или да извърши друго престъпление.

Източник: СРП    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

