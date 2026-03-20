Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

С толичната полиция и прокуратурата задържаха 48-годишен сирийски гражданин след брутално нападение с нож в София. Нападателят е нанесъл серия от удари на своята жертва, оставяйки мъжа с прободни рани в критични зони на тялото.

Нападението

Кървавият инцидент се е разиграл на 18 март. Според разследването обвиняемият, идентифициран с инициалите И.А., е нападнал Г.Г. с хладно оръжие. Нападателят е действал агресивно, като е нанесъл удари с нож в областта на корема и гърба (в района на дясната лопатка).

Състоянието на пострадалия

Жертвата е получила средни телесни повреди в резултат на дълбоките прободно-порезни рани. Медицинските експертизи потвърждават сериозността на нараняванията, които са пряка заплаха за здравето на мъжа.

Предприети мерки

Веднага след събирането на първите доказателства, извършителят е бил отведен в ареста. Прокуратурата вече му е повдигнала официално обвинение за нанасяне на телесна повреда, за което законът предвижда ефективна присъда „лишаване от свобода“.

Към момента сириецът е задържан за 72 часа, но разследващите ще поискат от съда той да остане за постоянно зад решетките, за да се предотврати рискът да се укрие или да извърши друго престъпление.