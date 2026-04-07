Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

У чителка беше смъртоносно прободена с нож от 17-годишен ученик в Пермска област в Русия, предаде "Франс прес", позовавайки се на местните власти.

Олеся Багута, преподавателка по руски език и литература в училището в Добрянка, беше приета в болница в "много тежко състояние", след като била наръгна близо до входа на училището, съобщи губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин.

"Раните с нож са нанесени на учителката от 17-годишен тийнейджър", написа той в приложението Telegram и добави, че “нападателят е арестуван от полицията”.

"За съжаление, въпреки всички усилия на лекарите, не успяхме да спасим живота" на Олеся Багута, добави губернаторът в съобщение, публикувано два часа по-късно.

Според Руския следствен комитет жената, родена през 1970 г., е била класен ръководител на класа, в който е учил нападателят ѝ, като мотивите му засега не са известни.

От началото на година, руските власти съобщиха за няколко случая на насилие в училища, включително две нападения с нож в университета в Урал и в училище в Сибир, както и за нападение с въздушна пушка в Централна Русия.