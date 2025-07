27 години след отвличане: Жена продължава да нарича похитителката си „мамо“

П рез следобеда на 10 юли 1998 г. едно от най-дръзките отвличания в историята на САЩ се разигра в родилното отделение на болница във Флорида. Глория Уилямс, преживяла наскоро спонтанен аборт, дегизирана като медицинска сестра, се разхожда по коридорите на болницата. Тя уверено влиза в стаята на Шанара Мобли, разговаря с нея, взема новородената ѝ дъщеря Камия и напуска болницата, без никой да се усъмни.

Това, което трябваше да бъде един от най-щастливите дни в живота на Шанара, се превръща в ужасяваща трагедия. Тя прекарва години в отчаяно търсене на дъщеря си, а отговорите идват едва през януари 2017 г. Камия, вече 18-годишна, живее под името Алексис Кели Маниго в дома на Уилямс в град Уолтърборо, Южна Каролина. Тя е на крачка от дипломиране, когато истината излиза наяве.

Макар да научава за отвличането си, Камия продължава да нарича похитителката „мама“ и заявява, че се чувства като дете на две семейства. В крайна сметка именно нейните съмнения към Уилямс водят до разкриването на истината.

JUST IN: Baby stolen from mother's Florida hospital room in 1998 found alive, living in South Carolina https://t.co/Hhq1EwR2sX pic.twitter.com/IP2434rSmz — New York Daily News (@NYDailyNews) January 13, 2017

Всичко започва, когато Алексис иска да кандидатства за работа, но Уилямс отказва да ѝ даде акт за раждане или номер за социално осигуряване. Оказва се, че документите ѝ са фалшифицирани, а използваният социалноосигурителен номер принадлежи на мъж от Вирджиния, починал през 1983 г.

Историята започва да се разплита след анонимен сигнал до полицията. Камия се конфронтира с Уилямс, която в крайна сметка признава за престъплението. През февруари 2018 г. Глория Уилямс се признава за виновна и е осъдена на 18 години лишаване от свобода. Процесът е драматичен, с много емоции и напрежение – както в съдебната зала, така и в медиите.

По време на делото Камия защитава Уилямс, но в същото време се отдръпва от мъжа, който е смятала за свой баща – Чарлз Маниго. Той разказва със сълзи пред съдебната зала, че е вярвал, че Алексис е негова биологична дъщеря и че е участвал в отглеждането ѝ. Камия обаче го обвинява, че е отсъствал от живота й и дори го критикува в публикации във Facebook, като отрича твърденията му, че е осигурявал издръжка.

Биологичната майка, Шанара Мобли, разказва за годините на болка, мъка и депресия. Тя признава, че е обмисляла самоубийство всеки ден и че се е нуждаела от постоянен надзор, за да не посегне на живота си. Най-болезненото за нея е, че дъщеря ѝ нарича похитителката „мама“.

„Аз съм твоята майка, Камия!“, вика тя в съдебната зала, със сълзи на очи. В интервю от 2018 г. Шанара дори поставя ултиматум: Камия трябва да избере коя е нейната майка.

"I forgive my kidnapper", says 18-year-old stolen from US hospital as a baby https://t.co/uO9P7N8UHn pic.twitter.com/zbignrnErx — BBC News (World) (@BBCWorld) January 20, 2017

"Не мога да се съревновавам с похитител - трябва да избере една от нас", каза Мобли.

„Никой не признава болката ми. Имам чувството, че ме ограбват отново всеки път, когато тя (Уилямс) се свързва с дъщеря ми", добави тя.

"Всяко телефонно обаждане, което споделят, всяка картичка за Деня на майката, която Камия й изпраща, това просто влошава болката. Отхвърлят ме за похитител, как мислите се чувствам?"

В този момент Камия не говореше с биологичната си майка, след като връзката им се разпадна на фона на делото.

Въпреки всичко, времето изглежда лекува някои рани. През януари 2022 г. Камия и Шанара публикуват снимка заедно в Instagram с усмивки, показвайки, че са възстановили връзката си. Днес Камия, на 27 години, води активен живот в социалните мрежи, като използва както рожденото си име, така и името, дадено ѝ от Уилямс. Все още не е ясно дали я посещава в затвора, но през 2021 г. Камия пише писмо до съда с молба за съкращаване на присъдата на Уилямс:

"Тя ми е майка"

„Пиша това писмо в подкрепа на майка ми Глория Уилямс", написа Камия в писмо, получено от Actions News Jax.

"Бих искала да изясня, че тя ми е майка. Тя ме отгледа и не само осигури нуждите ми, но ме обичаше безусловно", каза тя.

„Имах пълноценен живот; и аз съм независима, образована и дълбоко духовна, заради всичко, което майка ми ми даде. Напълно осъзнавам как се е появил животът ни, какви са те и как майка ми стана моя майка.

The eight-hour-old baby abducted from hospital who still calls her kidnapper mom 27 years later https://t.co/KAbn0hTbgw — Daily Mail (@DailyMail) July 12, 2025

„Срещнах биологичните си родители и съм благодарна, че имам второ семейство в живота си, особено за да имам братя и сестри."

„Разбирам, че нищо от това не променя истината от миналото, нито оправдава действията на майка ми по някакъв начин", продължи тя,

"Въпреки това, обичам майка си и я подкрепям от все сърце! Моля за благодатта и милостта на съда, тъй като имам нужда от майка си у дома."

Молбата е отхвърлена, но историята на Камия остава изключителна – не само заради престъплението, което я променя завинаги, а заради начина, по който тя се опитва да изгради мостове между две реалности и две семейства.

Болницата, където се случва отвличането, изплаща 1,5 милиона долара обезщетение на Шанара Мобли. Тя, която е само на 16 години, когато ражда Камия, оттогава отглежда още три дъщери – Шурая, Шакария и Шадоун.

Биологичният баща на Камия, Крейг Айкън, е в затвора при раждането ѝ, осъден за притежание и разпространение на наркотици, както и за това, че е имал връзка с непълнолетна – Мобли е била на 15, а той на 19.

Глория Уилямс е била на 33 години при отвличането. Живеела е в токсична връзка и тъкмо е загубила бебето си. След осъждането си започва да учи магистратура по бизнес администрация и да извършва общественополезен труд. Очаква се да бъде освободена на 11 октомври 2032 г.