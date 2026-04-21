БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

Н ад 1,5 тона пилешко месо иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В пътнически микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1 570 кг пилешко месо без необходимите документи. Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона, всеки средно с около 18 кг месо, завито с найлон. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Източник: БАБХ

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, припомнят от БАБХ.