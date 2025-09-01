Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

П о искане на Районна прокуратура – Разград, Районният съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 59-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за извършени блудствени действия с малолетно дете, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Мъжът с инициали от село в община Лозница е обвиняем за извършени блудствени действия спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст от същия пол, като деянието е извършено в условията на продължавано престъпление. Съдът възприе доводите на прокуратурата, че е налице обосновано предположение, че мъжът е извършител на деянието, за което му е предявено обвинение, както и че съществува реална опасност той да се укрие, да извърши ново престъпление или да повлияе на хода на разследването, ако не бъде задържан, въпреки че той е неосъждан, информираха от Апелативната прокуратура.

Сигнал за случилото се е подаден от близка роднина на пострадалото дете през изминалата седмица. В хода на разследването е установено, че обвиняемият нееднократно е извършил блудствени действия, целящи удовлетворяване на сексуално желание, с малолетното дете.

Определението на Районния съд подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.

Работата по случая продължава. Изясняват се всички детайли и обстоятелства около деянието. Назначени са съдебно-медицинска и технически експертизи, информираха от Апелативната прокуратура във Варна.