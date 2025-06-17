България

Задържаха мъж за блудство с 12-годишно момиче в София

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа

17 юни 2025, 15:58
Задържаха мъж за блудство с 12-годишно момиче в София
Източник: iStock/GettyImages

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 39-годишен мъж за блудство с малолетно момиче, съобщиха от прокуратурата.

През април в автомобил в София, обвиняемият е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, по отношение на 12-годишно момиче.

Дете се самоуби след изнасилване в София, най-после присъда

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Повдигнаха обвинение на адвокат за блудство с непълнолетни момчета в София

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: Prb.bg    
момиче София блудство
Последвайте ни
Задържаха мъж за блудство с 12-годишно момиче в София

Задържаха мъж за блудство с 12-годишно момиче в София

Какво каза Макрон на Мелони на Г-7? Реакцията ѝ стана хит

Какво каза Макрон на Мелони на Г-7? Реакцията ѝ стана хит

Готова е тройната съдебномедицинска експертиза за смъртта на Явор от Варна

Готова е тройната съдебномедицинска експертиза за смъртта на Явор от Варна

„Луи, стани!“- разкриха строгата заповед на Кейт към принц Луи на балкона

„Луи, стани!“- разкриха строгата заповед на Кейт към принц Луи на балкона

Доклад: Служители са дискриминирани с „клас прослужено време“

Доклад: Служители са дискриминирани с „клас прослужено време“

pariteni.bg
Новият Nissan LEAF прие формите на купе-кросоувър

Новият Nissan LEAF прие формите на купе-кросоувър

carmarket.bg
Ескалация: Размяната на огън между Израел и Иран продължава
Ексклузивно

Ескалация: Размяната на огън между Израел и Иран продължава

Преди 3 дни
<p>Иран към САЩ: Тези действия са равносилни на война</p>
Ексклузивно

Иран към САЩ: Тези действия са равносилни на война

Преди 3 дни
Лятно настроение и малко дъжд: Слънце, гръмотевици и температури до 33° в събота☀️
Ексклузивно

Лятно настроение и малко дъжд: Слънце, гръмотевици и температури до 33° в събота☀️

Преди 3 дни
<p>Удивителните разсекретени военни тайни</p>
Ексклузивно

Удивителните разсекретени военни тайни

Преди 3 дни

Виц на деня

След първа среща. Тя: - Ще се радвам пак да вечеряме! Той: - Ама още ли си гладна?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Джъстин Бийбър: Знам, че съм счупен</p>

Джъстин Бийбър: Знам, че съм счупен, знам, че имам проблеми с гнева

Любопитно Преди 25 минути

След като влезе в разгорещен спор с папараци, поп звездата Джъстин Бийбър публикува изявление в Instagram

Израел: Хаменей го чака съдбата на Саддам Хюсеин

Израел: Хаменей го чака съдбата на Саддам Хюсеин

Свят Преди 35 минути

Кац: Предупреждавам иранския диктатор

Израелски удар уби 51 души и рани 200 в Газа

Израелски удар уби 51 души и рани 200 в Газа

Свят Преди 1 час

Израелската армия заяви, че "проучва" инцидента

Първа помощ при задавяне: Симптоми, действия и превенция за родители

Първа помощ при задавяне: Симптоми, действия и превенция за родители

Любопитно Преди 1 час

Марияна Манушева сподели как да действате бързо и уверено в ситуация на задавяне на дете

<p>От &quot;Top Gun&quot; до бойното поле: Израел взриви ирански&nbsp;F-14</p>

Израел унищожи два от последните F-14 на Иран при удар с дронове

Свят Преди 1 час

"Тези самолети бяха предназначени да прихващат израелски самолети"

,

ЦГМ издава безплатна карта за деца, валидна в целия градски транспорт в страната

България Преди 2 часа

Вижте какво е необходимо за издаването й

Две години затвор за жена, качила се зад волана дрогирана и без книжка

Две години затвор за жена, качила се зад волана дрогирана и без книжка

България Преди 2 часа

Жената е осъдена да заплати и стойността на колата в размер на 8930 лева, както и още една глоба от 750 лева

OLED е новият must-have в интериора – по-умен, по-тънък и по-красив от всякога

OLED е новият must-have в интериора – по-умен, по-тънък и по-красив от всякога

Технологии Преди 2 часа

OLED телевизорите от 2025 г. не просто внасят технология в дома, а правят мястото стилно, интелигентно и устойчиво.

Принцеса Кейт се завърна с блясък за Деня на жартиерата (СНИМКИ)

Принцеса Кейт се завърна с блясък за Деня на жартиерата (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Събитието беляза дългоочакваното завръщане на принцеса Кейт, която миналата година отсъства заради лечение на рак

Пеевски включи всички общини на ДПС в област Кърджали в стратегията „Ново начало”

Пеевски включи всички общини на ДПС в област Кърджали в стратегията „Ново начало”

България Преди 2 часа

Това съобщават от пресцентъра на партията

Снимката е илюстративна

НАП с важно съобщение за абитуриентите

България Преди 2 часа

Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски

Иран удари центрове на израелското разузнаване в Тел Авив

Иран удари центрове на израелското разузнаване в Тел Авив

Свят Преди 3 часа

Това се посочва в изявление, прочетено по иранската държавна телевизия

<p>&quot;Тръмп е прав, Китай е проблемът&quot;</p>

Урсула фон дер Лайен потърси съюз с Тръмп чрез критики към Китай

Свят Преди 3 часа

Брюксел месеци наред се опитва да убеди Тръмп да не насочва търговската си война към ЕС

Експлозия в завод за фойерверки в Китай, има жертви и ранени

Експлозия в завод за фойерверки в Китай, има жертви и ранени

Свят Преди 3 часа

Взривът е станал в околностите на град Чандъ, окръг Линли, провинция Хунан

<p>Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран</p>

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Свят Преди 3 часа

Съществува реална опасност към сблъсъка между Израел и Иран да се включат и други регионални сили, прогнозира анализаторът Руслан Трад

Грета Тунберг е влюбена? Слуховете за романс с млад фотограф предизвикват любопитство

Грета Тунберг е влюбена? Слуховете за романс с млад фотограф предизвикват любопитство

Любопитно Преди 3 часа

22-годишният Крис Кебън се втурна да прегърне Тунберг, когато тя се върна на летището в Стокхолм

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ви облизва, когато го галите

dogsandcats.bg

Котките помнят ли децата си

dogsandcats.bg
1

Как да реагираме, ако ни ужили насекомо?

sinoptik.bg
1

Рекорд в лова на дива коза у нас

sinoptik.bg

Разделиха ли се? Какво се случва между Радина Кърджилова и Пламен Димов?

Edna.bg

По стъпките на баба: Принцеса Шарлот върви по пътя на Даяна

Edna.bg

Академия ЦСКА започва сътрудничество с Беласица

Gong.bg

Голямо щастие споходи Гризман

Gong.bg

Евакуираха българите, представяли филм в Израел

Nova.bg

Тройната експертиза: Остра кокаинова интоксикация е причината за смъртта на Явор Георгиев

Nova.bg