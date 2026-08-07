Арестуваха 47-годишен мъж за палеж на кметството в Тръстеник

47-годишен мъж е обвинен за умишлен палеж на служебно помещение в сградата на кметството в Тръстеник. Районната прокуратура в Плевен го е задържала за срок до 72 часа.

Според данните от разследването мъжът умишлено е запалил помещение на третия етаж на сградата на 4 август.

Сигналът за пожара е подаден в 18:15 часа в Оперативния център на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен.

На място са изпратени полицейски екип и общо четири противопожарни екипа от Плевен и Долна Митрополия.

Огънят е бил овладян, преди да се разпространи към останалата част от сградата.

Какви са щетите

При извършения оглед е установено, че помещението на третия етаж е напълно изгоряло.

Пламъците са опушили около 200 квадратни метра стени. Унищожени са и приблизително 20 квадратни метра от покривната конструкция.

Разследването по случая продължава. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение спрямо обвиняемия. Той се смята за невинен до постановяване на влязла в сила присъда.