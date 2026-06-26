България

Задържаха бившата полицайка Симона Радева, конвоират я в Сливенския затвор

Тя беше осъдена окончателно на 3 години и половина

26 юни 2026, 21:30
Задържаха бившата полицайка Симона Радева, конвоират я в Сливенския затвор
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Б ившата полицайка Симона Радева, която помагаше на Георги Семерджиев да се укрие след зверската катастрофа в София, в която той блъсна с колата си уби две момичета, е задържана. Предстои да бъде конвоирана до Сливенския затвор в събота. Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници.

От Софийската районна прокуратура потвърдиха за NOVA, че е разпоредено присъдата да бъде приведена за изпълнение.

Радева беше осъдена окончателно на 3 години и половина затвор при първоначален общ режим на 19 юни. Бившата полицайка е поискала отлагане на присъдата, но прокуратурата отхвърлила молбата ѝ.

Миналата година Софийският районен съд осъди Радева на 5 години затвор за лично укривателство, но Темида на втора инстанция измени присъдата и намали наказанието ѝ.

 

 
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Софийската районна прокуратура разпорежда привеждането на присъдата в изпълнение и Симона Радева е задържана. Предстои конвоиране на Симона Радева до Сливенския затвор за изтърпяване на наказанието.

 

Източник: NOVA    
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