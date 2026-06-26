Дебат в НС за българското членство в Обединения институт за ядрени изследвания в Русия

М оето убеждение е, че България има интерес да възстанови пълноценното си членство в Обединения институт за ядрени изследвания, в който са преминали обучението си повечето специалисти в българската ядрена наука и енергетика. Волята е налице. Остава въпросът с бюджета, за чието решаване ще работим. Това заяви заместник министър-председателят Иво Христов по време на редовния парламентарен контрол в Народното събрание днес.

Той отговори на въпрос на народния представител от „Възраждане“ Ангел Янчев относно позицията на правителството във връзка с членството на България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия.

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Христов припомни, че институтът е научна организация, в която страната инвестира близо 70 години и през която са преминали повече от 500 български учени. През април 2022 г. тогавашният министър на образованието и науката Николай Денков замразил участието на България в института, но съгласно устава му членският внос остава дължим независимо от ограничения характер на участието.

За периода 2023-2025 г. България не е изплатила дължимите си вноски, като така различни правителства са натрупали задължения в размер на близо 5 милиона щатски долара. „България формално остава член, но фактически не изпълнява финансовите си ангажименти към института", подчерта заместник министър-председателят.

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Христов посочи, че последиците засягат пряко двадесет и шест български учени, работещи в момента в института, като България не осигурява средствата, необходими за покриване на разходите, свързани с тяхното пребиваване и дейност.

В допълнителния си въпрос Янчев призова правителството да предприеме необходимите стъпки за погасяване на задълженията в рамките на бюджетната процедура за 2027 г. Той отбеляза, че България има и действащ заместник-директор на института.

Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна

Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия, е водещ международен научноизследователски център в областта на ядрената физика и физиката на елементарните частици. Разположен в град Дубна, Московска област, институтът служи като платформа за сътрудничество между учени от множество държави, обединени от идеята за мирното използване на ядрената енергия и фундаменталните изследвания на материята.

ОИЯИ е основан на 26 март 1956 г. чрез споразумение между правителствата на 11 държави от тогавашния социалистически блок. Неговото създаване е логично продължение на дейността на Института по ядрени проблеми и Лабораторията по електрофизични проблеми, които функционират в Дубна от края на 40-те години на XX век. От самото си начало институтът е замислен като интернационална организация, която да осигури достъп до модерна експериментална база, включваща мощни ускорители на частици и изследователски реактори.

Научната дейност на ОИЯИ обхваща широк спектър от дисциплини, включително теоретична физика, физика на елементарните частици, ядрена физика с ниски и междинни енергии, физика на кондензираната материя, радиобиология и приложна ядрена физика. Институтът е световно признат със своите постижения в синтеза на свръхтежки елементи. Благодарение на работата на Лабораторията по ядрени реакции „Г. Н. Фльоров“, в Менделеевата таблица са добавени редица нови елементи, сред които дубний (елемент 105, кръстен на града), флеровий (114), московий (115), ливерморий (116), оганесон (118) и други.Инфраструктурата на института е впечатляваща и включва комплекси като нуклотронния ускорител, циклотрони от серията У-400 и реактора за неутронни изследвания ИБР-2. Тези съоръжения позволяват провеждането на уникални експерименти, които привличат хиляди изследователи от цял свят. ОИЯИ играе ключова роля в глобалната научна общност, поддържайки тесни връзки с организации като ЦЕРН, с който си сътрудничи по проекти като Големия адронен колайдер.

Значението на ОИЯИ надхвърля рамките на чистата наука. Той служи като мост за междукултурен диалог и международна научна дипломация. Образователната мисия на института също е съществена, като той активно обучава млади специалисти, докторанти и учени чрез своите стажантски програми и школи. Днес ОИЯИ остава символ на високо научно ниво и продължава да бъде един от крайъгълните камъни на съвременната физика, разширявайки границите на човешкото познание за структурата на Вселената. България е сред страните-основателки на института и поддържа активно участие в неговата изследователска програма от създаването му до днес.