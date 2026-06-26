България

Дебат в НС за българското членство в Обединения институт за ядрени изследвания в Русия

Замразено членство, натрупани задължения и 26 български учени в центъра на научно-политически дебат

26 юни 2026, 17:57
Дебат в НС за българското членство в Обединения институт за ядрени изследвания в Русия
Източник: БТА

М оето убеждение е, че България има интерес да възстанови пълноценното си членство в Обединения институт за ядрени изследвания, в който са преминали обучението си повечето специалисти в българската ядрена наука и енергетика. Волята е налице. Остава въпросът с бюджета, за чието решаване ще работим. Това заяви заместник министър-председателят Иво Христов по време на редовния парламентарен контрол в Народното събрание днес.

Той отговори на въпрос на народния представител от „Възраждане“ Ангел Янчев относно позицията на правителството във връзка с членството на България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия.

2% от БВП за наука - мечтани или постижими?

Христов припомни, че институтът е научна организация, в която страната инвестира близо 70 години и през която са преминали повече от 500 български учени. През април 2022 г. тогавашният министър на образованието и науката Николай Денков замразил участието на България в института, но съгласно устава му членският внос остава дължим независимо от ограничения характер на участието.

За периода 2023-2025 г. България не е изплатила дължимите си вноски, като така различни правителства са натрупали задължения в размер на близо 5 милиона щатски долара. „България формално остава член, но фактически не изпълнява финансовите си ангажименти към института", подчерта заместник министър-председателят.

Радев: Очакваме да признаят ядрената енергия за зелена

Христов посочи, че последиците засягат пряко двадесет и шест български учени, работещи в момента в института, като България не осигурява средствата, необходими за покриване на разходите, свързани с тяхното пребиваване и дейност.

В допълнителния си въпрос Янчев призова правителството да предприеме необходимите стъпки за погасяване на задълженията в рамките на бюджетната процедура за 2027 г. Той отбеляза, че България има и действащ заместник-директор на института.

  • Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна

Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия, е водещ международен научноизследователски център в областта на ядрената физика и физиката на елементарните частици. Разположен в град Дубна, Московска област, институтът служи като платформа за сътрудничество между учени от множество държави, обединени от идеята за мирното използване на ядрената енергия и фундаменталните изследвания на материята.

ОИЯИ е основан на 26 март 1956 г. чрез споразумение между правителствата на 11 държави от тогавашния социалистически блок. Неговото създаване е логично продължение на дейността на Института по ядрени проблеми и Лабораторията по електрофизични проблеми, които функционират в Дубна от края на 40-те години на XX век. От самото си начало институтът е замислен като интернационална организация, която да осигури достъп до модерна експериментална база, включваща мощни ускорители на частици и изследователски реактори.

Научната дейност на ОИЯИ обхваща широк спектър от дисциплини, включително теоретична физика, физика на елементарните частици, ядрена физика с ниски и междинни енергии, физика на кондензираната материя, радиобиология и приложна ядрена физика. Институтът е световно признат със своите постижения в синтеза на свръхтежки елементи. Благодарение на работата на Лабораторията по ядрени реакции „Г. Н. Фльоров“, в Менделеевата таблица са добавени редица нови елементи, сред които дубний (елемент 105, кръстен на града), флеровий (114), московий (115), ливерморий (116), оганесон (118) и други.Инфраструктурата на института е впечатляваща и включва комплекси като нуклотронния ускорител, циклотрони от серията У-400 и реактора за неутронни изследвания ИБР-2. Тези съоръжения позволяват провеждането на уникални експерименти, които привличат хиляди изследователи от цял свят. ОИЯИ играе ключова роля в глобалната научна общност, поддържайки тесни връзки с организации като ЦЕРН, с който си сътрудничи по проекти като Големия адронен колайдер.

Значението на ОИЯИ надхвърля рамките на чистата наука. Той служи като мост за междукултурен диалог и международна научна дипломация. Образователната мисия на института също е съществена, като той активно обучава млади специалисти, докторанти и учени чрез своите стажантски програми и школи. Днес ОИЯИ остава символ на високо научно ниво и продължава да бъде един от крайъгълните камъни на съвременната физика, разширявайки границите на човешкото познание за структурата на Вселената. България е сред страните-основателки на института и поддържа активно участие в неговата изследователска програма от създаването му до днес.

 

Източник: БТА, Иван Долев    
България ядрена наука Обединен институт за ядрени изследвания Дубна ядрена енергетика Иво Христов членски внос бюджет български учени научно сътрудничество
Последвайте ни

По темата

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Почина бившият министър на отбраната на Русия Сергей Иванов на 73 години

Почина бившият министър на отбраната на Русия Сергей Иванов на 73 години

„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи

„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи

Българин хванат в корупционен скандал за 100 000 евро в Румъния

Българин хванат в корупционен скандал за 100 000 евро в Румъния

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Брюксел иска да спре закрилата за украински мъже в наборна възраст</p>

ЕС удължава временната закрила за украински бежанци, но въвежда нови ограничения

Свят Преди 1 час

Европейската комисия предлага промени в статута, които могат да засегнат украинските мъже в наборна възраст.

,

Сватба няма да има: Брад Пит попари слуховете за брак с Инес де Рамон

Любопитно Преди 1 час

Напук на слуховете за годеж, Брад Пит няма намерение да се жени за Инес де Рамон. Въпреки че семейството му я обожава и я смята за част от фамилията, актьорът предпочита спокойствието пред нов брак след тежкия развод с Анджелина Джоли

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

България Преди 1 час

Магистратите приеха, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението и реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

77-годишният Лайънъл Ричи беше хоспитализиран по спешност, след как му прилоша по средата на откриващия концерт от новото му турне в Минесота. Четирикратният носител на „Грами“ опита да продължи да пее седнал, но се наложи шоуто да бъде отменено

Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

България Преди 2 часа

Инспекциите на „Морска администрация“, „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и „Гранична полиция“ ще продължат през целия летен сезон

Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

Свят Преди 2 часа

Инцидентът в Тексас не доведе до пострадали, а футболистите завършиха заниманието си по план

Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Любопитно Преди 2 часа

73-годишният будистки монах Чан Чай Сианг спечели голямата награда от 1 милион малайзийски рингита. Вместо да промени скромния си начин на живот в отшелничество обаче, той обяви, че ще дари абсолютно цялото богатство за благотворителност

<p>Ето кои храни вече струват по-малко - кошницата остава около 55 евро&nbsp;</p>

Ето кои храни вече струват по-малко - малката потребителска кошница остава около 55 евро

България Преди 3 часа

От края на април индексът на тържищните цени е спаднал с близо 14%, а най-голямо поевтиняване има при доматите, пипера и тиквичките

<p>Медицинско чудо в Бургас: Дете пребори опасна &bdquo;хладилна бактерия&ldquo;, която поразява мозъка</p>

Лекари в Бургас спасиха 14-годишно дете с опасна „хладилна бактерия“, която поразява мозъка

България Преди 3 часа

Медиците диагностицираха листериозен менингит и приложиха целенасочено лечение, което доведе до пълно възстановяване на пациента

Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт

Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт

Свят Преди 3 часа

Две опустошителни земетресения във Венецуела отнеха живота на стотици хора и сринаха десетки сгради. Известният доминикански бейзболист Дженри Мехия обаче успя да избяга от рухналия хотел в град Ла Гуайра благодарение на странна грешка в асансьора

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

България Преди 3 часа

Известният диетолог разкри пред Vesti.bg лесен трик при готвене, който веднага улавя опасните имитиращи продукти с хидрогенирани мазнини

<p>Даниил застана зад Радев за руския патриарх: Това е смело решение</p>

Патриарх Даниил подкрепи отказа на България за санкции срещу руския патриарх Кирил

България Преди 3 часа

Българският патриарх заяви, че санкциите срещу глава на православна църква не постигат целите, които се преследват

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Свят Преди 3 часа

Той е издъхнал в болница в Торонто, съобщи негов представител, без да се посочва причината за смъртта му

<p>Остра критика към бюджета: Държавата харчи на заем и трупа проблеми</p>

Остри критики към бюджета за 2026 г.: Фискалният съвет предупреждава за по-висок дълг и липса на реформи

България Преди 3 часа

Според експертите предвидените мерки имат ограничен ефект, а публичните финанси остават изложени на сериозни рискове.

Трагичната истинска история зад огърлицата „Сърцето на океана“ от „Титаник“

Трагичната истинска история зад огърлицата „Сърцето на океана“ от „Титаник“

Любопитно Преди 3 часа

Легендарната огърлица „Сърцето на океана“ от блокбъстъра „Титаник“ не е просто холивудска измислица. Оказва се, че образът на Роуз и нейното бижу са вдъхновени от истинската история на 18-годишната Кейт Филипс и нейния забранен кралски романс

<p>Радев: Спряхме поръчка за 1 милиард за мантинели</p>

Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно

България Преди 4 часа

"Консултирахме се с водещи икономисти и всички казват, че няма как от 7,5% дефицитът рязко да слезе за няколко месеца до 3%", заяви премиерът

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Освободиха дива коза от частен имот в Априлци

sinoptik.bg
1

Двугърбо камилче се роди в Зоопарк Бургас

sinoptik.bg

Ина Гаярди и Венелин Кондаков станаха родители на момиченце

Edna.bg

KIKO MILANO и Just Cavalli с впечатляваща лятна колаборация

Edna.bg

Страхотни! Леон и Никола Цолов окупираха челото в квалификацията в Австрия

Gong.bg

Стефано Сенси: ЦСКА е голям клуб – както в България, така и в Европа

Gong.bg

Повдигат обвинение на шофьорa, помел двама младежи край Мездра

Nova.bg

Регионалният министър разпореди проверка на мантинелите на магистралите

Nova.bg