Задействат системата BG-ALERT в Царево

"Ще бъде задействан BG Alert! Бъдете предпазливи".

Това съобщи кметът на Царево Марин Киров в публикация във Фейсбук.

Той публикува прогноза за времето, според която в района се очакват количества дъжд до 50-80 л/кв.м. и повече на места.