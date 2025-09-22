България

Взрив на газова бутилка разтърси блок в Русе

Има пострадал човек

22 септември 2025, 18:15
Взрив на газова бутилка разтърси блок в Русе
Източник: Thinkstock\Guliver

В зрив на газова бутилка разтърси блок в русенския кв."Възраждане“. Инцидентът е станал в апартамент на осмия етаж, където живее възрастно семейство.

Бутилката, която не е била пълна, се е намирала на балкона на кухнята. При взрива са пострадали прозорци и са се разлетели стъкла, предава "Фокус“.

Възникнал е и пожар, при който са пламнали пластмасови столове в близост до газовата бутилка.

Синът на възрастната двойка е успял да реагира и да потуши пламъците.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Възрастният мъж, който по думите на домоуправителя е на около 90 години, е откаран в болница с изгаряне по тялото, без опасност за живота.

Източник: Фокус    
газова бутилка блок Русе
