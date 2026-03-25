Дете простреля друго край Тетевен с въздушна пушка

Д ете от тетевенското село Глогово е простреляно по невнимание с въздушна пушка свой приятел, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът станал снощи. Сигналът постъпил около 18 ч. в Районното управление в Тетевен. Установено е, че малко по-рано двете момчетата взели пушката и едното простреляло другото по време на игра в гориста местност край селото. Пострадалото дете било откарано във филиала на Спешна медицинска помощ в Тетевен, където след преглед било освободено.

Пушката принадлежи на 60-годишния дядо на пострадалото дете. Оръжието било взето без неговото знание. То не е регистрирано по надлежния ред, за което му е съставен акт. По случая в РУ - Тетевен е образувана проверка.