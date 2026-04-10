Поклонението пред Янка Рупкина ще е на 11 април в Бургас

П оклонението пред тленните останки на Янка Рупкина ще се състои на 11 април, събота, от 11.00 ч. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас, като от 13.00 ч. ще бъде отслужено и опело в нейна памет от Сливенския митрополит Арсений.

На 7 април на 87-годишна възраст си отиде една от най-обичаните български народни певици.

Почина българската народна певица Янка Рупкина

Родена през 1938 г. в странджанското село Богданово, Янка Рупкина първоначално поема по пътя на медицината, завършвайки техникум за медицински сестри в Бургас. Животът ѝ обаче се променя, когато на 22 години печели първа награда на събора-надпяване в с. Граматиково. Талантът ѝ е забелязан от фолклористи, които я насочват към конкурс в София за Ансамбъла за народни песни на Българско национално радио, където тя става солистка и остава част от състава в продължение на три десетилетия.

В края на 70-те години създава вокалното „Трио Българка“ заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева. С него певицата печели световна популярност и представя българския фолклор на международната сцена, работейки с имена като Кейт Буш, Джордж Харисън и други.

През дългата си кариера Янка Рупкина оставя значимо наследство с десетки записи, издадени албуми и участия във филми. Особено впечатление прави изпълнението ѝ на песента „Калиманку, Денку“ в обработка на Красимир Кюркчийски, която става част от селекцията на швейцарския продуцент Марсел Селие в поредицата „Мистерията на българските гласове“.