Световните държави с резерви от стратегически нефт - кой с колко разполага?

М еждународната енергийна агенция (МЕА) реши да освободи 400 милиона барела нефт от стратегическите си резерви, след като блокадата на Ормузкия проток от Иран предизвика сериозни смущения в глобалните доставки на нефт и газ. Много държави вече започнаха да използват стратегическите си резерви, за да избегнат икономическа криза, предава Al Jazeera .

От началото на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, Техеран, чиито териториални води включват протока, блокира преминаването на кораби, превозващи 20 процента от световния нефт и втечнен природен газ (LNG) от Персийския залив към останалия свят. Ормузкият проток е единственият път за излаз към открит океан за производителите на нефт и газ от залива.

Миналата седмица цената на суровия нефт Брент надхвърли 100 долара за барел, в сравнение с около 65 долара преди началото на войната.

Администрацията на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп опита, но не успя да отвори протока. Първоначално тя призова западните държави да изпратят военни кораби за ескортиране на корабоплаването - опция, която всички отказаха или не отговориха. В неделя Тръмп даде на Иран 48 часа да отвори протока, в противен случай заплаши с удари по електроцентралите на страната.

Иран обаче заяви в същия ден, че ще отвърне на удари по електроцентралите в Израел и тези в региона, които осигуряват електричество за американски военни обекти. В понеделник страната предупреди, че ще затвори напълно Ормузкия проток, ако атаките на САЩ по енергийната й инфраструктура продължат.

След три седмици ирански удари по енергийни съоръжения в залива, страни като Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак и Кувейт също намалиха добива си на нефт, което увеличава опасенията за глобалните доставки на енергия.

В понеделник Тръмп се върна върху ултиматума си за Ормуз, като нареди всички американски удари по електроцентрали в Иран да бъдат отложени за пет дни и заяви, че САЩ водят преговори с Техеран, което Иран отрече.

В условията на хаос, на 11 март 32-те държави членки на МЕА се съгласиха да освободят 400 милиона барела нефт от стратегическите си резерви - най-голямото освобождаване в историята на агенцията. Това е значително повече от 182-те милиона барела, освободени през 2022 г., след нахлуването на Русия в Украйна.

Iran's paralysis of the Strait of Hormuz has led to major disruption in global oil and gas supply and many countries have begun tapping into their strategic oil reserves to evade an economic crisis.



Какво представляват стратегическите нефтени резерви и кои държави ги притежават?

Стратегическа нефтена резерва (SPR) е аварийно количество суров нефт, съхранявано от правителството в специализирани държавни обекти. Тези резерви могат да бъдат използвани при войни, икономически кризи или други извънредни ситуации. Обикновено правителствата закупуват нефта чрез договори с частни компании, за да поддържат нивата на резервите.

Според МЕА, страните членки държат над 1,2 милиарда барела от тези публични аварийни резерви, а още 600 милиона барела се държат от частни компании под правителствено изискване да бъдат на разположение при нужда. Освен това, стратегически резерви съществуват и в страни извън МЕА, като Китай.

Китай

Китай не е член на МЕА, но разполага с най-голямата стратегическа нефтена резерва в света.

Според Министерството на екологията и околната среда на Китай, страната "започва държавна програма за стратегически нефтени бази през 2004 г., за да намали риска от прекъсвания в доставките и влиянието на колебанията в световните цени на енергията върху вътрешния пазар на рафиниран нефт".

Резервите са разположени основно по източното и южното крайбрежие – провинциите Шандунг, Чжъдзян и Хайнан. Китай официално не публикува данни за суровинните си запаси, но според анализа на фирмата Vortexa, към края на 2025 г. "сухопътните запаси на суров нефт (без подземни хранилища) достигнаха рекордните 1,13 милиарда барела".

Според данни на Kpler, през 2025 г. Китай е купил над 80 процента от изнесения от Иран нефт. В резултат, китайски компании като рафинерията Sinopec вече търсят разрешение за използване на резерви, ако войната в Иран ескалира.

Източник: iStock/Getty Images

САЩ

Сред страните членки на МЕА САЩ разполага с една от най-големите стратегически резерви – 415 милиона барела нефт, поддържани от Министерството на енергетиката. През тази година страната ще освободи 172 милиона барела като част от координирани усилия с МЕА.

Администрацията на Тръмп вече е предоставила 45,2 милиона барела на нефтени компании. Резервата е създадена през 1975 г. след арабското ембарго и скок на цените на бензина, което сериозно засегна икономиката на САЩ.

Резервите се намират близо до големи нефтопреработвателни и петрохимически центрове и позволяват глобални доставки до 4,4 милиона барела на ден. Те покриват приблизително 200 дни на нетен внос на суров нефт.

Източник: БТА

Япония

Япония, член на МЕА, също има едни от най-големите стратегически резерви – около 470 милиона барела към края на 2025 г., достатъчни за 254 дни вътрешна консумация. От тях 146 дни са държавна собственост, 101 дни – частни, а останалото се съхранява съвместно с производителни държави.

Страната създава системата си през 1978 г., за да се предпази от икономически смущения след световната нефтена криза от 1973 г. Резервите са разположени в 10 крайбрежни бази, като най-голямото хранилище е в Шибуши, Кагошима. На 16 март Япония започна освобождаване на 80 милиона барела от резервите заради глобалната енергийна криза, причинена от блокадата на Ормузкия проток.

Обединеното кралство

Към 26 февруари, Великобритания разполага с около 38 милиона барела суров нефт и 30 милиона барела рафинирани продукти като стратегически резерви, достатъчни за около 90 дни. Те са създадени през 1974 г. и се държат предимно от частни компании, но се регулират от правителството. Основните локации са Милфорд Хейвън и Хъмбър.

Източник: iStock/Getty Images

Великобритания ще предостави 13,5 милиона барела като част от освобождаването на МЕА.

Европейски съюз

Страните членки на ЕС – Германия, Франция, Испания и Италия – също държат стратегически резерви.

Източник: IStock

Германия: 110 милиона барела суров нефт и 67 милиона барела готови продукти.

Източник: IStock

Франция: около 120 милиона барела, като 97 милиона са държавни и включват нефт, дизел, бензин, керосин и отоплителни горива.

Източник: IStock

Испания: одобри освобождаване на 11,5 милиона барела за 90 дни. Общите резерви са около 150 милиона барела.

Италия: през 2024 г. държи около 76 милиона барела, достатъчни за 90 дни среден нетен внос.

Източник: iStock

Този мащабен подход цели да стабилизира световните пазари и да намали рисковете от продължаващия конфликт в Иран.