ВСС освободи Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

Това се случи на заседанието на съдебните кадровици, единодушно и без дебат - със 7 гласа "за"

Обновена преди 2 часа / 12 ноември 2025, 06:49
Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО

Изоставени пациенти, липса на хигиена: Бивши служители на хосписи в Черноморец и Поморие на протест

Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за

Тийнейджъри преминаха с

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Даниела Талева от длъжността прокурор, разследващ главния прокурор. Това се случи на заседанието на съдебните кадровици,  единодушно и без дебат - със 7 гласа "за".

Засега не е уточнено от коя дата ще бъде освободена Талева като ad hoc прокурор.

Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември.

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор. Тя зае поста на 7 декември 2023 г. с мандат от 2 години, мотивираха се кадровиците. 

След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място - съдия в Софийския градски съд.

На нейно място ще бъде избран друг магистрат на случаен принцип.

ВСС Даниела Талева
Момиче е блъснато от трамвай на ул.

Амал Клуни отново облече емблематичния си гащеризон от 2019 г.– и изглежда зашеметяващо

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул

Каролайн Кенеди в страх, синът ѝ Джак тръгва към Конгреса

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

Държавата дава още 19,5 млн. лева за зарядни станции

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

Преди 9 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Преди 9 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Преди 8 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Преди 8 часа

