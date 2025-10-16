ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

П равосъдният министър Георги Георгиев свиква Пленума на Висшия съдебен съвет. Висшите магистрати трябва да решат дали да отправят искане до Народното събрание за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с т.нар. "трима големи" в съдебната система - изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища.

Според прокурорската колегия спорният текст на закона е неприложим спрямо Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила и потвърдиха избора му.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев смята, че двете колегии трябва да вземат общо решение, предаде БНР.

"Включвам точката за предложението, което бе направено. Искане от Пленума за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт, т.е. ще дам възможност на кадровиците да вземат решение по този въпрос.

Двете колегии заедно в рамките на форума, тъй като това е форматът, който може по този въпрос да се произнесе. Няма как министърът на правосъдието, представител на изпълнителната власт да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт", обясни правосъдният министър Георги Георгиев.