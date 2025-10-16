Свят

Лос Анджелис обяви извънредно положение: Спешна помощ за имигранти

"Има цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места"

16 октомври 2025, 09:30
Лос Анджелис обяви извънредно положение: Спешна помощ за имигранти
Източник: Getty Images

О кръг Лос Анджелис обяви извънредно положение, за да окаже финансова помощ на потърпевшите от акции на федералната имиграционна полиция (ICE), предадоха световните агенции.

Това необичайно решение – извънредното положение обикновено се обявява при климатични бедствия – позволява на окръга да предоставя финансова помощ на наематели в икономически затруднения заради тези акции.

То също така позволява въвеждането на мораториум върху изгонването от жилища на наематели и по-бърза социална, правна и финансова помощ за имигрантите, засегнати от политиката на президента Доналд Тръмп.

Има цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места“, заяви Джанис Хан, една от ръководителките на окръга. За тази демократка това е отговор „на страха, страданията и хаоса, причинени от тези акции“.

„Искам нашите имигрантски общности да знаят, че сме до тях в тази извънредна ситуация […] и че разбираме какво преживяват“, каза тя.

Поддръжниците на тази мярка критикуват акциите срещу незаконни имигранти, които се умножиха из САЩ през последните месеци, особено в големите градове, управлявани от Демократическата партия, от Чикаго до Вашингтон и Лос Анджелис.

Администрацията на Тръмп категорично отрича обвиненията за расово профилиране.

Лос Анджелис беше разтърсен в началото на юни от сблъсъци между полицията и протестиращи, които осъждаха акциите, наредени от правителството. Доналд Тръмп отговори, като изпрати военни да отговарят за реда.

Източник: Любомир Мартинов, БТА    
