Драма на Шетландските острови: Мъж уби приятелката си в джакузи, осъдиха го доживот

М ъжът, който уби приятелката си в джакузи на Шетландските острови, беше осъден на най-малко 25 години затвор. Арен Пиърсън (41 г.) многократно намушка с нож Клер Льовек (24 г.) в дома на майка си в Санднес на 11 февруари 2024 г., пише Sky News.

Върховният съд в Единбург е изслушал, че

Льовек е била намушкана с нож най-малко 26 пъти по време на фаталното нападение и е получила 19 прободни рани по лицето и врата.

Пиърсън отрече убийството и твърдеше, че Льовек се е намушкала сама, но в сряда той беше признат за виновен след съдебен процес. Той беше осъден и за нападение над Льовек.

Лорд Артърсън постанови доживотна присъда с най-малко 25 години зад решетките. По-рано съдебните заседатели чуха как Пиърсън, който е от Канада, е признал, че е нанесъл смъртоносните рани на оператор от спешния телефон 999, на полицаите, които са пристигнали на местопрестъплението, и на болнични медици, които са го лекували за повърхностни наранявания, които сам си е нанесъл.

След като взел телефона от майка си Хейзъл, която почина по-рано тази година, Пиърсън е казал на спешните служби: „Здравейте, казвам се Арен Пиърсън.

Току-що убих приятелката си в джакузито в гаража. Намушках я около 40 пъти в сърцето, стомаха, лицето, врата и гърба.

Намушках се и аз във врата четири пъти“.

Пиърсън твърдял, че Льовек, която също от Канада, е „пила твърде много“ и го е дразнила. Той отново призна, че „определено я е убил“, като добави, че е забил своето Порше „направо в океана“.

Майката на Пиърсън по-късно разказала на полицията, че синът ѝ изглеждал като „зомби“ в нощта на убийството. Тя казала на полицаите, че Пиърсън влязъл в кухнята и признал, че е наранил Льовек, преди да се намушка сам във врата с малък нож с черна дръжка.

След като бил задържан във връзка със смъртта на Льовек, Пиърсън бил откаран в болница „Гилбърт Бейн“ в Леруик. Съдебните заседатели изслушаха как той се е намушкал във врата, консумирал е спирачна течност и е блъснал колата си от кей. Това накара лекарите да приложат антидот за спирачната течност и да назначат компютърна томография, за да изследват нараняванията на врата му.

Консултантът от Спешното отделение д-р Каролин Хеги каза на прокурора Маргарет Барън, че Пиърсън е направил и забележка, която „ѝ е останала в съзнанието“. Тя каза:

„Той каза: „Опитвах се да се отърва от нея от известно време“.

Д-р Хеги каза, че по-късно г-н Пиърсън е бил прегледан от психиатър-консултант, който е установил, че той не страда от никакво психично заболяване.