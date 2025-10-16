Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Н ационалната полиция на Перу разпръсна вчера демонстранти, събрали се пред сградата на Конгреса в Лима, по време на протест срещу правителството и парламента, съобщи ЕФЕ.
Подобни акции се проведоха и в други градове на страната.
Младежи от Поколението Z, заедно с представители на социални движения, политически партии и синдикати, достигнаха до района около парламента в историческия център на Лима и се опитаха да преодолеят поставените от полицията ограждения, които трябваше да попречат на достъпа до сградата на законодателния орган.
🚨 Se registra enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes. Policías han usado bombas lacrimógenas para dispersar a los protestantes.— Perú21 (@peru21noticias) October 16, 2025
Някои от демонстрантите замеряха полицаите с бутилки и твърди предмети, а малко по-късно бяха запалени предмети пред фасадата на Конгреса. Това предизвика реакцията на силите за сигурност, които използваха сълзотворен газ, за да потушат огъня и да разпръснат събралите се.
Стотици полицаи обкръжиха протестиращите и ги изтласкаха от района пред Конгреса към мост в посока към квартал „Римак“, докато друга, по-голяма група остана зад полицейския кордон по централния булевард „Абансай“.
🚨 #Peru Unrest as Gen Z protests turn ugly— Nabila Jamal (@nabilajamal_) October 16, 2025
Young Peruvians students, workers, and activists are flooding Lima’s streets demanding action against corruption and rising crime
Police use tear gas, barricades as protests intensify
Streets set ablaze amid chants for reform👇 pic.twitter.com/rMCqjqowjv
Сблъсъци между демонстранти и полиция имаше и в южния град Арекипа, където протестиращите се опитаха да навлязат на главния площад. Там по същото време се провеждаше Десетият международен конгрес на испанския език, в който участва и кралят на Испания Фелипе Шести.
В Лима протестиращите носеха знамена и плакати с призиви срещу Конгреса и новия държавен глава Хосе Хери, който бе избран за и.д. президент миналия петък, след като парламентът отстрани Дина Болуарте (2022–2025) по обвинения в морална непригодност да заема поста. Хери дотогава беше председател на Конгреса.
#URGENTE| Más represión policial contra ciudadanía que protesta. Despliegue de la PNP avanza por la avenida Abancay, intentando contener la manifestación en rechazo al Congreso y la coalición que gobierna. #TomaLaCalle— Contranoticia.pe (@ContranoticiaPe) October 16, 2025
🎥 @Graciela_Jimena pic.twitter.com/qJSGEqCuSv
Младежкото недоволство обаче е насочено и срещу обвиненията в предполагаемо сексуално насилие срещу Хери, както и срещу ролята на основните партии в парламента, които по-рано подкрепиха Болуарте и ѝ позволиха да остане на власт въпреки разследванията на прокуратурата за смъртта на десетки демонстранти по време на протестите през 2022 и 2023 г., както и по други подозрения за корупция.
Докато демонстрантите започваха да се събират в центъра на Лима, перуанският президент, заедно с министъра на вътрешните работи Висенте Тибурсио, главнокомандващия на Националната полиция Оскар Ариола и кмета на града Ренсо Реярдо прелетяха над столицата, за да наблюдават мерките за сигурност и обществения ред.
