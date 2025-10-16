Свят

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Сблъсъци между демонстранти и полиция имаше и в южния град Арекипа

16 октомври 2025, 09:37
Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент
Източник: БТА

Н ационалната полиция на Перу разпръсна вчера демонстранти, събрали се пред сградата на Конгреса в Лима, по време на протест срещу правителството и парламента, съобщи ЕФЕ.

Подобни акции се проведоха и в други градове на страната. 

Младежи от Поколението Z, заедно с представители на социални движения, политически партии и синдикати, достигнаха до района около парламента в историческия център на Лима и се опитаха да преодолеят поставените от полицията ограждения, които трябваше да попречат на достъпа до сградата на законодателния орган.

Някои от демонстрантите замеряха полицаите с бутилки и твърди предмети, а малко по-късно бяха запалени предмети пред фасадата на Конгреса. Това предизвика реакцията на силите за сигурност, които използваха сълзотворен газ, за да потушат огъня и да разпръснат събралите се.

Стотици полицаи обкръжиха протестиращите и ги изтласкаха от района пред Конгреса към мост в посока към квартал „Римак“, докато друга, по-голяма група остана зад полицейския кордон по централния булевард „Абансай“.

Сблъсъци между демонстранти и полиция имаше и в южния град Арекипа, където протестиращите се опитаха да навлязат на главния площад. Там по същото време се провеждаше Десетият международен конгрес на испанския език, в който участва и кралят на Испания Фелипе Шести.

В Лима протестиращите носеха знамена и плакати с призиви срещу Конгреса и новия държавен глава Хосе Хери, който бе избран за и.д. президент миналия петък, след като парламентът отстрани Дина Болуарте (2022–2025) по обвинения в морална непригодност да заема поста. Хери дотогава беше председател на Конгреса.

Младежкото недоволство обаче е насочено и срещу обвиненията в предполагаемо сексуално насилие срещу Хери, както и срещу ролята на основните партии в парламента, които по-рано подкрепиха Болуарте и ѝ позволиха да остане на власт въпреки разследванията на прокуратурата за смъртта на десетки демонстранти по време на протестите през 2022 и 2023 г., както и по други подозрения за корупция.

Докато демонстрантите започваха да се събират в центъра на Лима, перуанският президент, заедно с министъра на вътрешните работи Висенте Тибурсио, главнокомандващия на Националната полиция Оскар Ариола и кмета на града Ренсо Реярдо прелетяха над столицата, за да наблюдават мерките за сигурност и обществения ред.

Вижте повече в нашата галерия:

Антиправителствени протести в Перу
11 снимки
Ескалираха антиправителствените протести в Перу
Ескалираха антиправителствените протести в Перу
Ескалираха антиправителствените протести в Перу
Ескалираха антиправителствените протести в Перу
Източник: БТА    
Перу Протести Лима Полиция Конгрес Сблъсъци Правителство Сълзотворен газ Хосе Хери Политическа криза
