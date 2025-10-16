Любопитно

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

В посмъртния му мемоар „По-голямата картина“ продуцентът на „Титаник“ Джон Ландау споделя нови, неразказвани досега подробности за трудностите при създаването на филма

16 октомври 2025, 10:01
Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма
Източник: Getty Images

П окойният продуцент на „Титаник“ Джон Ландау споделя нови, неразказвани досега подробности за трудностите при създаването на филма на Джеймс Камерън от 1997 г.

В посмъртния му мемоар „По-голямата картина“, който излиза на 4 ноември, откъс, публикуван от The Hollywood Reporter във вторник, хвърля светлина върху „предизвикателния“ процес по създаването на легендарната лента.

По време на снимките непрекъснато се носеха слухове за проблеми на снимачната площадка.

„Прекарахме много месеци в постпродукция. Цели сюжетни линии и сцени, които старателно бяхме заснели, се разпадаха, докато сглобявахме филма“, пише Ландау, цитиран от THR. „През цялото време пресата не спираше да ни преследва. Репортери се инфилтрираха и подмазваха в търсене на сензации. Слуховете се множаха. Статиите твърдяха, че сме похарчили 200 милиона долара, а други спекулираха, че сумата е дори по-голяма.“

Embed from Getty Images

Продуцентът си спомня и за реакциите в жълтата преса по онова време: „Те сравняваха „Титаник“, който все още беше месеци преди премиерата, с Ищар, Воден свят и Клеопатра – най-големите провали в историята на Холивуд. Винаги, когато се стремиш към нещо велико, залагаш всичко – репутацията си, кариерата си, прехраната си. Това са сериозни неща.“

Ландау добавя: „В студиото също цареше напрежение. Навсякъде се носеха слухове – че филмът е твърде дълъг, че визуалните ефекти не са успешни, че актьорската игра е слаба. Нищо от това не беше вярно, но клюките живеят собствен живот. Възприятието се превръща в реалност. В един момент започваш да гониш фантоми – а това може да бъде смъртоносно.“

Въпреки всичко, предварителната прожекция на филма помогнала да се разсеят опасенията и да се смекчат негативните коментари в медиите. Присъстващите не знаели какъв проект ще гледат, но публиката останала очарована.

Хитовият блокбъстър разказва историята на бедния художник Джак Доусън (Леонардо ди Каприо), който се влюбва в Роуз (Кейт Уинслет) – богата дебютантка, докато двамата пътуват на борда на „непотопяемия“ кораб RMS Titanic през 1912 г.

През август друг откъс от книгата на Ландау разкри, че Матю Макконъхи почти е получил ролята на Джак.

Според откъс, публикуван в бюлетина на Матю Белони „Какво чувам“, 50-годишната Уинслет, която вече била избрана за ролята на Роуз, „била запленена от Матю – от присъствието и чара му“.

71-годишният Джеймс Камерън обаче не бил съгласен.

В книгата Ландау разказва, че режисьорът казал на тогава 55-годишния Макконъхи: „Това беше страхотно, сега нека опитаме по различен начин.“ Актьорът, роден и израснал в Тексас, се пошегувал: „Не. Това беше доста добро. Благодаря.“
„Нека просто кажем, че това беше краят на опита за Макконъхи“, пише Ландау.

Джон Ландау почина през 2024 г. на 63-годишна възраст след битка с рак.

Междувременно Матю Макконъхи сподели за прослушването си през 2021 г. в подкаста Literally! with Rob Lowe: „Отидох да чета с Кейт Уинслет и това не беше просто прослушване – снимаха го, така че беше като тестов запис. Когато приключихме, хората ме последваха навън и ми казаха: ‘Мина страхотно!’ Имаше прегръдки, усмивки – наистина си мислех, че ще се случи. Но не се случи.“

Той също така опроверга слуховете, че му е била предложена ролята: „Попитах Камерън за това, защото с годините постоянно четях, че съм получил ролята в „Титаник“ и съм я отказал. Не е вярно. Никога не ми е била предложена.“

Филмът впоследствие спечели 11 награди „Оскар“, включително за най-добър филм.

През март 59-годишният Били Зейн, който изигра годеника на Роуз – Каледон Хокли, призна, че не е гледал филма отново:
„Не, но ми изпращат снимки. Когато го пуснат по телевизията, телефонът ми започва да звъни, защото всички ми пращат снимки на екрана. Все едно казват: ‘Хей, ти си на линия!’“, разказа Зейн пред The Post на червения килим на премиерата на уестърна си „Денят на разплатата“.

Актьорът споделя, че все още поддържа връзка с част от звездния екип: „С Франсис и Лео. С Кейт не чак толкова – тя живее в Англия, но се виждаме от време на време.“

Източник: nypost.com    
