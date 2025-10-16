Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп иска да построи триумфална арка срещу мемориала на Линкълн във Вашингтон, което е поредният му опит да преобрази столицата в свой стил. Така наречената „Арка на Тръмп“ ще отбележи 250-ата годишнина на страната догодина и според съобщенията се финансира частно от поддръжници на Тръмп, предаде ВВС.

Като предприемач в областта на недвижимите имоти по професия, Тръмп миналата седмица загатна за плановете си, представяйки скици на конструкцията по време на среща в Овалния кабинет. Други проекти от втория му мандат включват позлатено обновяване на Белия дом, павиране на Розовата градина и изграждане на бална зала за 250 милиона долара, както и разчистване на лагери на бездомници из цялата столица.

Не е необичайно действащ президент или първа дама да обновяват Белия дом, но Тръмп изглежда има по-грандиозни планове с новия паметник. Президентът иска арката да бъде базирана на Триумфалната арка в Париж, Франция, и да посреща хората, влизащи в столицата на нацията от Националното гробище Арлингтън, докато преминават през Мемориалния мост.

„Всеки път, когато някой мине по този красив мост към мемориала на Линкълн, буквално си казва, че тук трябва да има нещо. Имаме варианти за това... Това е макет“, каза Тръмп пред донори в сряда вечерта, имайки предвид тревиста, кръгла зона в края на моста.

На вечеря, на която разкри плановете си за балната зала, Тръмп каза, че има три варианта за арката – малък, среден и голям – но че най-много харесва най-големия. Тръмп добави, че проектът за балната зала е „напълно финансиран“ и част от останалите пари ще бъдат използвани за финансиране на арката.

Все още не е ясно кога ще започне строителството или колко ще струва. Миналата седмица Тръмп показа скици на конструкцията на бюрото Resolute, включващи карта на Мемориалния мост, на която имаше и копие на мемориала на Линкълн. Модел на предложената от него арка стоеше от страна на щата Вирджиния на река Потомак. В събота Тръмп публикува илюстрация на план, проектиран от архитекта на Harrison Design Никола Лео Шарбоно, в Truth Social. Шарбоно, партньор в Harrison Design, сподели акварелна скица на предложението в социалните мрежи на 4 септември, пишейки: „Америка има нужда от триумфална арка!“

Планираната арка е наричана „Арк де Тръмп“ от световните медии и потребители в социалните мрежи.

Според Axios Тръмп е поръчал изработването на модели и диорами за други проекти, които обмисля, и е дал указания как и къде да бъдат положени нови подове с мраморни плочки в Белия дом. Той също така водил световни лидери, включително финландския президент Александър Стуб, израелския премиер Бенямин Нетаняху и делегация от законодатели от Флорида, на обиколки из Белия дом, за да им покаже промените си, някои от които отразяват естетиката на имението му Мар-а-Лаго във Флорида.

The “Arc de Trump” 😂has been unveiled as an architect’s rendering of a huge triumphal arch to mark the USA 250th anniversary.



The stone arch would be constructed just across the Potomac from the Lincoln Memorial - soaring above that memorial’s 99-ft height - bearing a strong… pic.twitter.com/B8IqrMXmfH — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) October 12, 2025

През септември той разкри „Президентска алея на славата“ по протежение на колонадата на Западното крило, излагайки позлатени портрети на себе си и на другите 44 президенти по бялата външна стена. На мястото на снимката на бившия президент Джо Байдън Тръмп вместо това закачил снимка на автописка, подписваща името му. Този ход изглежда се отнася до твърдението на Тръмп, че използването на автописка от Байдън сигнализира за упадъка му в края на президентството му, въпреки че е обичайно американските президенти да използват такъв инструмент.

Критици, включително гост-есейст за New York Times, нарекоха преустройството на Овалния кабинет „позлатен рококо кошмар“. Белият дом не отговори веднага в сряда на искането на BBC за допълнителен коментар.