Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

Р айонната прокуратура в Стара Загора повдигна тежки обвинения срещу 39-годишен мъж за склоняване към проституция и противозаконно лишаване от свобода на две жени, едната от които непълнолетна.

Случаят, разкрит на 29 септември 2025 г., разтърсва обществеността с бруталността си.

Мъжът, с инициали А.К., е обвинен, че в периода от юни до края на септември тази година е набрал и приел 25-годишна жена и 17-годишно момиче с цел да ги използва за развратни действия, независимо от тяхното съгласие. Според разследването,

А.К. е осигурил жилища на двете жени в Стара Загора, където те са били принуждавани да предоставят сексуални услуги срещу заплащане.

По-голямата част от получените суми са били прибирани от обвиняемия.

Разследването установява, че през последния месец А.К., който е употребявал наркотични вещества, е станал изключително агресивен. Двете жени ежедневно са били подлагани на физическо насилие – побои и заплахи. Мъжът ги е заключвал в жилището и не им е позволявал да го напускат, превръщайки ги фактически в пленници.

Сигналът до полицията е подаден на 29 септември, когато една от жертвите успява да избяга от апартамента и да потърси помощ.

Веднага след това А.К. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районната прокуратура в Стара Загора да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Този случай е пореден пример за усилията на правоохранителните органи в борбата с трафика на хора и сексуалната експлоатация в страната, напомняйки за подобни неотдавнашни акции.