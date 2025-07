14 часа пазаруване на ден и дългове от хиляди: Тъмната страна на модната мания

Е дин ден, прекаран в шопинг терапия, може да бъде точно това, което някои хора искат да се чувстват по-добре, пише BBC.

Но какво се случва, когато не можете да спрете да пазарувате?

Заобиколена от стелажи с ризи, рокли и пуловери, Луси разказва, че може да прекарва до 14 часа на ден в търсене на нови дрехи като бягство от реалността.

Животът на 37-годишната жена може да звучи като мечта, но Луси е категорична, че прекомерното пазаруване е навредило на живота ѝ.

В един момент Луси се озовала в ситуация, в която не си плащала сметките, за да може да продължи да си купува дрехи.

„Това е като физическо и емоционално давене. Постоянно се чувствам сякаш съм под тежестта на дрехите“, казва тя.

Луси нямала представа колко дрехи притежава, но те заемали цяла стая в дома ѝ в Западен Йоркшир, както и няколко куфара - и складово помещение от 3,4 кв. м.

„Дрехите действаха като броня, за да не изпитвам чувствата, които изпитвах в реалния живот“, обяснява тя.

Луси си създала моден акаунт в Instagram и пазаруването ѝ в крайна сметка се „ускорило“ до степен, че харчела по 700 паунда на седмица (около 826 евро) - в крайна сметка натрупвайки дълг от 12 000 паунда (около 14 160 евро).

„Това беше първото нещо, за което си мислех, когато се събуждах. Продължаваш да търсиш дрехи по същия начин, по който някой би продължил да пие, защото не е достигнал точката на бягство от реалността, на която се е надявал“, спомня си тя, докато продължава да се възстановява.

„Моментът на осъзнаване“

Тя казва, че гледането на инфлуенсъри онлайн с изобилие от дрехи е „нормализирало“ навиците ѝ.

Едва когато терапевт ѝ казал, че може да страда от ониомания - компулсивно желание да купува неща - тя осъзнала, че е възможно да бъде пристрастена към пазаруването.

Тя описва втория момент от сесията си по когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) в NHS, в който е чула за разстройството, като момент на „загуба на стотинка“.

Пазаруването, известно още като компулсивно пазаруване или ониомания , е състояние, при което човек изпитва неконтролируема нужда да пазарува и да харчи, въпреки негативните последици.

Не е известно колко хора го имат. Преглед на изследванията показва, че засяга около 5% от възрастните, но по-скорошно проучване казва, че може да се е увеличил до 10% след пандемията.

Сега Луси и други хора в цяла Великобритания призовават за по-добро разбиране на състоянието и за повече подкрепа от страна на Националната здравна служба (NHS).

„Мисля, че в момента ресурсите липсват. Изследванията и разбирането за ониоманията просто не са налице по същия начин, както при пристрастяването към вещества“, казва Луси.

Освен Луси и Натали има това, което тя нарича свой „шкаф на обречеността“ с повече от 10 000 домакински предмета в дома си в Родъръм.

При 40-годишната жена, обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) я „подтиква“ да купува определени неща – включително определен брой артикули и цветове.

