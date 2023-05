Внимание: Силна магнитна буря връхлита Земята

А строномите предупреждават за очаквана силна геомагнитна буря, която ще ни връхлети днес и утре.

През следващите часове планетата ни ще попадне в обсега на поредна геомагнитна буря. Според данните от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), тя ще е от клас G3. Възможно е да се усили до G4, предупреждават учените, предупреждава MeteoBalkans .

Магнитните бури са разделени на пет категории - G1 "слаб", G2 "среден", G3 "силен", G4 "много силен" и G5 "изключително силен".

NOAA Kp index breakdown

May 11 May 12 May 13

00-03UT 3.67 4.67 (G1) 3.00

03-06UT 3.00 5.67 (G2) 3.67

06-09UT 3.00 4.67 (G1) 2.67

09-12UT 3.67 4.00 2.33

12-15UT 4.67 (G1) 3.33 1.67

15-18UT 7.00 (G3) 3.67 2.33

18-21UT 5.33 (G1) 3.00 2.67

21-00UT 6.00 (G2) 2.67 2.33

Очакваната магнитна буря се очаква да премине по нашите географски ширини на 11 май към 18 часа до сутринта на 12 май , сочат данните на Meteo Balkans. Причината за очакваната магнитна буря е отделената плазма от слънчевото петно AR3296. През следващите часове е възможно да има смущения в комуникациите и навигационните системи и дори проблеми с интернет връзката в Европа , Канада и Аляска!

Solar storm update: A NOAA G3 Geomagnetic Storm Watch is in effect until 00h UT tonight. A G2 watch is in place for tomorrow. There is currently no active geomagnetic storming. An S1 Radiation Storm is still affecting polar regions. An M2.2 flare peaked at 09h00 UT 11 May. pic.twitter.com/iAHfgOzOrw — Andy Smith (@g7izu) May 11, 2023

Причина за очакваната серия от геомагнитни бури е многократното изригване на слънчевото петно AR3296.

В събота на 7 май около 01:34 часа българското време беше регистрирано слънчево изригване, но от клас М1.3 от слънчевото петно AR3296.

Traveling 2.2 million mph; Shock waves at its leading edge accelerated protons to nearly light speed; they have been peppering our planet's upper atmosphere for the past two days. These are signs of a potent CME, fully capable of causing a geomagnetic storm when it reaches Earth. pic.twitter.com/hwdk5erJrV — SGT "Preacher" #CATARMY Chaplain of #PAWfleet (@envoluted) May 11, 2023

Няколко часа по-късно отново беше засечено по-силно изригване.

На 8 май (понеделник) около 23:22 часа българското време, но този път от клас М2.7.Отново от слънчевото петно - AR3296.Изригването беше придружено от изхвърляне на коронарна маса със скорост от 520-600km/s.

На 9 май (вторник ) Слънчево петно ​​AR3296 отново отприщи, но този път двойно слънчево изригване, като интензивността на изригване беше от клас М 4,2 и М4.7.

Какво може да ни причини магнитната буря?

Обикновено смущенията, породени от нея, влияят неблагоприятно на възрастните и на хората със слаб имунитет. Хората, които са чувствителни към тези явления, могат да почувстват отпадналост, главоболие, неразположение, колебание в кръвното налягане и слаба концентрация.

Какво представлява геомагнитната буря?

Геомагнитните бури представляват големи и резки смущения в стойностите на Земното магнитно поле, причинени от взаимодействието му със слънчевия вятър. Когато се наблюдава изригване от някоя от активните области на Слънцето, в междупланетното пространство се отделя поток от плазма, който се изстрелва със скорост между 600 и 900 км/сек. Обикновено около два дни са необходими на този поток да достигне Земята. Заредени частици успяват да проникнат през полярните области и да предизвика образуването на мощни токови системи около екватора и полярните кръгове.

Как да се предпазим?

При геомагнитни бури лекарите съветват да се спазва режим на хранене с плодове и зеленчуци, без животински мазнини. Доста помага и пиенето на повече вода. Прекарайте няколко часа навън, но и не прекалявайте с разходките.

Не е препоръчителна консумацията на тежка храна, както и продължително застояване в затворени помещения без чист въздух.