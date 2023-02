Великобритания санкционира Пеевски, Желязков и Божков за корупция

В ъншният министър на Великобритания Джеймс Клевърли обяви налагането на санкции срещу три влиятелни български лица, замесени в престъпления свързани с корупция, включително злоупотреба с публични средства. Това съобщиха от посолството на Великобритания.

"Великобритания и САЩ предприемат координирани действия за изкореняване на корупцията в България", пише още в съобщението.

„Прозрачност без граници“ класира България като една от най-засегнатите от корупция страни в Европа.

"Бивш депутат, бивш служител на националната сигурност и най-богатият човек в България бяха санкционирани от Обединеното кралство и САЩ за злоупотреба с властта си чрез пренасочване на държавни средства в своя полза. На трите високопоставени лица от български произход днес (петък, 10 февруари) бяха наложени забрани за пътуване на териториите на двете държави, а активите им бяха замразени, съгласно Глобалния антикорупционен санкционен режим на Обединеното кралство (UK’s Global Anti-Corruption (GAC) sanctions regime)", пише в съобщението.

„Санкционираните лица са лишили народа на България от ресурси, жизненоважни за икономическото и социалното развитие на държавата. Парите, които можеше да бъдат използвани за ремонт на пътища, изграждане на болници и подпомагане на икономическия растеж на България, вместо това се озоваха в джобовете на същите корумпирани личности“, подчерта британският външен министър Джеймс Клевърли.



От посолството обявяват още:

"Обединеното кралство действа в близко сътрудничество със САЩ, с цел да подкрепи България в нейните усилия за справяне с корупцията и укрепването на върховенството на закона чрез санкциониране на фигури, замесени в значителна корупция. Санкционираните лица са:

"Обединеното кралство се ангажира да се бори с корупцията по света и ще продължи да използва всички средства, с които разполага, за да се справи с корумпираните личности, където и да се намират те. Правителството на Обединеното кралство е санкционирало общо 35 физически и юридически лица, включително трите днес, съгласно Глобалния антикорупционен режим от неговото въвеждане през април 2021 г.", пише още в позицията на посолството.

По-рано днес стана ясно, че САЩ санкционира още българи по списъка "Магнитски" . В списъка са бившите министри Владислав Горанов, Румен Овчаров, бившият изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” Иван Киров Генов, председателят на „Русофили” Николай Малинов.

Президентът Румен Радев коментира санкционираните българи по списъка "Магнитски", като в съобщение, разпространено до медиите, заяви, че високо цени подкрепата на стратегическите партньори на България САЩ и Великобритания в борбата с корупцията, принос за което имат наложените санкции на български граждани.

