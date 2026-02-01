Заплашиха с бомба в НДК

И ма подаден сигнал за бомба в Националния дворец на културата (НДК) към 17:10 часа, казаха пред NOVA от СДВР.

Фалшив сигнал за бомба затрудни достъпа до НДК

Не са намерени забранени вещи и предмети. Към момента не е извършена и евакуация.