10 октомври: Роден е човекът, спасил българските бежанци

10 октомври 2025, 06:39
10 октомври: Роден е човекът, спасил българските бежанци
Фритьоф Нансен   
Н а 10 октомври 1861 г. в близост до Осло се ражда човек, който ще промени не само света на науката, но и на човечността – Фритьоф Нансен. Днес името му стои сред най-почитаните в историята – като полярен изследовател, учен, дипломат и носител на Нобелова награда за мир.

От ледовете на Гренландия до сърцата на бежанците

Нансен започва кариерата си като зоолог, но скоро страстта му към приключенията и непознатото го отвежда далеч отвъд университетските лаборатории. През 1888 г. той осъществява първото успешно прекосяване на вътрешността на Гренландия – от източния до западния бряг. По-късно, между 1893 и 1896 г., ръководи легендарната експедиция с кораба „Фрам“, с която дрейфува през арктическите ледове в опит да достигне Северния полюс.

Тези постижения му носят световна слава, а в Норвегия го превръщат в национален герой. Но истинската му мисия започва след Първата световна война.

След края на войната Нансен се посвещава на спасението на хората, пострадали от глада и хаоса в Европа и Азия. Като представител на Обществото на народите (предшественикът на ООН) той организира размяната на над 400 000 военнопленници и помага на стотици хиляди бежанци да се върнат у дома.

През 1922 г. създава Нансеновия паспорт – първия международно признат документ за самоличност на бежанци. Благодарение на него над 450 000 души, включително арменци, руснаци и балкански бежанци, получават възможност да пътуват, да започнат работа и да изградят нов живот.

Същата година Фритьоф Нансен е удостоен с Нобеловата награда за мир за своята „хуманна работа в услуга на хората без родина“. Част от средствата от наградата той дарява за подпомагане на гладуващите в Русия и на бежанците от Балканите.

Българската следа в делото на Нансен

Нансен е свързан и с България, макар и косвено, но по значим начин. Като върховен комисар за бежанците към Обществото на народите той оказва съдействие за връщането на българите от Западна Тракия, прогонени след войните от началото на XX в. Той съдейства и за подпомагането на арменски и гръцки бежанци, заселили се в България.

В знак на признателност днес неговото име стои върху булевард и улица в центъра на София, както и върху Института по океанология „Фритьоф Нансен“ към Българската академия на науките. През 2012 г. в столицата беше открит паметник на Нансен в парка при НДК – символ на благодарността към човека, който не делеше хората по народност или религия, а по нуждата им от помощ.

  • Трагедията в ТЕЦ „Марица изток 3“

На 10 октомври 1994 година в ТЕЦ „Марица изток 3“ се случва една от най-тежките промишлени аварии в историята на България. В 10:51 ч. се спуква цистерна с вряла вода, при което се образува огромна вълна с височина над 2 метра, помитаща всичко по пътя си.

В резултат на инцидента загиват 21 души. Шестима работници умират на място, а останалите петнадесет по-късно в болница от тежките изгаряния и травми. Много други са ранени, а трагедията предизвиква национален шок и възмущение.

Причината за аварията е спукване на цистерна, натоварена с вода при високо налягане и температура, поради нарушаване на процедурите за безопасност и износване на металните части на съоръжението. Независимите проверки след инцидента сочат, че

липсата на редовна поддръжка и контрол на налягането допринася значително за трагедията.

Реакциите на властите са бързи и категорични. Веднага след инцидента премиерът на България и Министерството на енергетиката и индустрията нареждат извънредни проверки на всички топлоелектрически централи в страната. Отчетено е, че аварията е трагична, но предотвратима, ако се спазват правилата за безопасност и поддръжка на оборудването. През следващите месеци се въвеждат стриктни протоколи за работа с високо налягане и температура, както и редовни инспекции и обучения за персонала.

Още събития на 10 октомври:

  • 1944 г. – Втората световна война: 800 цигански деца са убити в концлагера Аушвиц.
  • Световен ден срещу смъртното наказание
  • ООН – Световен ден за психично здраве

Родени:

  • 1813 г. – роден е италианският композитор Джузепе Верди
  • 1924 г. – роден е британският писател Джеймс Клавел („Шогун“, „Тай-пан“, „Гай-джин“, „Търговска къща“, „Цар Плъх“, „Вихрушка“)
  • 1981 г. – роден е българският актьор и режисьор Николай Илиев („Турски гамбит“, „Чужденецът“, „Живи легенди“, „Завръщане“)

Починали:

  • 1914 г. – умира румънският крал Карол I
  • 1939 г. – умира българският революционер Никола Обретенов
  • 1963 г. – умира френската певица Едит Пиаф
  • 2004 г. – умира американският актьор Кристофър Рийв („Супермен“)
Редактор: Надежда Неменски
България пред криза, която тихо расте

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа

