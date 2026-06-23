Тристранката обсъжда 4 законопроекта за трудови, осигурителни и здравни права

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Националният съвет по тристранно сътрудничество се събра на заседание. То е по искане за становище по предложения на опозицията за промени в Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за допълнително социално осигуряване и Кодекса на труда.

Една от идеите предвижда държавните служители поетапно, до 2032 г., да започнат сами да поемат осигурителните си вноски.

Процесът трябва да започне с 2% участие от страна на служителите, като постепенно този дял достигне 40% до 2032 г.

Друго предложение е да не се изплаща обезщетение за безработица на лица, които са работили в България по-малко от определен минимален срок.

„Правителството няма да подкрепи законодателни промени, които ограничават права или водят до намаляване на доходите на работещите хора". Това заяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, цитиран от NOVA.

„За нас е изключително важно при промени в законодателството да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички работници, служители и работодатели“, подчерта Донев.

Той посочи, че част от обсъжданите предложения на пръв поглед изглеждат справедливи, но биха могли да доведат до негативни последици за доходите на хората.

Според Донев правителството търси решение, което да осигури равнопоставеност между различните групи, без да се стига до ограничаване на права или финансови загуби за работещите.

Дали законопроектите ще срещнат подкрепа от социалните партньори, предстои да стане ясно след заседанието.