Трагедия в Германия: Извадиха от река Рейн телата на трима изчезнали мъже

Т елата на трима мъже бяха открити в река Рейн, след като бяха обявени за безследно изчезнали в района на германския град Библис, провинция Хесен. Информацията беше потвърдена от местната полиция, цитирана от ДПА.

Жертвите са на 23, 27 и 50 години.

По първоначални данни няма признаци за насилствена смърт или намеса на трето лице.

Сигналът за първия изчезнал мъж е подаден в събота вечер. Близките на 50-годишния го обявили за издирване, след като той отишъл да плува в река Рейн край Библис и не се прибрал в рамките на повече от два часа и половина.

Веднага след сигнала полицията започнала издирвателна операция с лодки и хеликоптер, но без резултат.

По време на акцията случайни минувачи съобщили на спасителните екипи за още двама млади мъже – на 23 и 27 години, които според свидетели са потънали край рампа за лодки. По информация на полицията двамата не умеели да плуват.

На място били изпратени допълнителни екипи на пожарната и спасителните служби, но въпреки продължилото издирване тримата мъже не били открити живи.

Телата им са намерени в неделя сутринта във водите на реката.

Рейн остава една от най-опасните реки за плуване в Германия

Властите от години предупреждават, че плуването в Рейн крие сериозни рискове заради силните течения, водовъртежите и внезапните промени в дълбочината на реката.

Само през последните години са регистрирани множество инциденти с удавени хора, което накара редица германски градове по течението на Рейн да въведат ограничения и забрани за къпане.

Сред тях са Кьолн и Дюселдорф, където местните власти засилиха мерките за безопасност след поредица от фатални случаи през последните летни сезони.

Полицията отново призова гражданите да не подценяват опасностите при влизане във водите на Рейн, дори в привидно спокойни участъци от реката.