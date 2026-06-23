Двама убити след стрелба в библиотека в Калифорния

Д вама души загубиха живота си при стрелба в публична библиотека в град Чико, Северна Калифорния. Едно лице е задържано във връзка с инцидента, съобщиха местните власти. Сигналът за стрелба и викове е подаден в 17:00 ч. местно време, като полицията е пристигнала незабавно на място.

Two people were killed and one person was taken into custody following a shooting at the Chico Branch Library in California.

➡️ A major response by police, fire and emergency agencies was launched. Authorities say there is no ongoing threat, and the investigation remains active pic.twitter.com/gNGw3prj5x — DDF NEWS (@ddfmarketing1) June 23, 2026

Началникът на полицията в Чико, Били Олдридж, потвърди, че заподозреният е успял да избяга през задния изход на сградата, но е бил заловен скоро след това.

"Този инцидент е изключително тъжен и травмиращ за нашата общност", заяви Олдридж. Той увери, че към момента няма непосредствена опасност за обществената сигурност. Разследването на случая е започнало, като мотивите на стрелеца и неговата самоличност все още не са оповестени. Полицията уточни, че извършителят е действал сам.

BREAKING: Police have detained a suspect after reports of an active shooter incident at the Butte County Library in Chico, California. pic.twitter.com/xhfL7L4oBy — Breaking911 (@Breaking911) June 23, 2026

Районът около библиотеката беше временно затворен за движение. Създаден е информационен център за близките на хората, които са били в сградата по време на стрелбата. Окръжната администрация призова гражданите да избягват зоната и изрази съболезнотования към семействата на жертвите и персонала на библиотеката.

Инцидентът предизвика силни вълни на съпричастност в местната общност. Този случай отново повдига въпроси за сигурността в обществени пространства в Съединените щати.