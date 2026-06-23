България

Внимание в сряда: Жълт код за порои и градушки в 22 области

В същото време по Черноморието времето ще остане перфектно за плаж

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юни 2026, 13:23
Внимание в сряда: Жълт код за порои и градушки в 22 области
Източник: iStock/GettyImages

В ремето в сряда рязко ще се влоши, като НИМХ обяви жълт код за опасни валежи и градушки в по-голямата част от страната на 24 юни. Синоптиците предупреждават за силни гръмотевични бури и риск от наводнения в 22 области в Западна, Централна и Североизточна България. В същото време по Черноморието времето ще остане перфектно за плаж – слънчево и с температури до 30 градуса.

Жълтият код е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Търговище, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Смолян.

При жълт код за интензивни валежи от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Областите с предупреждения от първа степен за интензивни валежи
Областите с предупреждения от първа степен за интензивни валежи Източник: НИМХ

Прогнозата за сряда, 24 юни показва, че през нощта явленията временно ще затихнат, но в сряда отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури.

Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 26°. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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