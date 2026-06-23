Румен Радев: Младите таланти са бъдещето на България

Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на българските олимпийски отбори по природни науки за 2026 г. на официална церемония в Министерския съвет.

В събитието участваха още вицепремиерът Иво Христов и министърът на образованието и науката Георги Вълчев, съобщава Dariknews.bg.

По време на церемонията премиерът се обърна към младите български таланти, като подчерта значението на труда, постоянството и стремежа към знание.

„Талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински постижения“, заяви Румен Радев.

Той изрази благодарност и към ръководителите на отборите за тяхната отдаденост и усилия.

„Благодаря на вашите ръководители за това, че влагат времето и енергията си в най-важната инвестиция – бъдещето на България“, посочи той.

Премиерът допълни, че именно младите хора са тези, които ще създават нови знания и решения за бъдещето.

„Тук са хората, които ще създават нови знания и ще дават нови решения за страната си и за света. Потенциалът на всяка една държава се измерва с наличието на млади и умни хора като вас. Аз не се съмнявам, че вие ще давате максимума от себе си във всяко едно състезание. Пожелавам ви да бъдете все така устремени и да не забравяте, че имате само една родина, за която си струва да работите, да творите и да се борите“, заяви още Радев.

Той поздрави учениците за успехите им и за усилията, които полагат в подготовката си за международните олимпиади по природни науки.

По традиция националният флаг се връчва на българските олимпийски отбори преди участието им в международни състезания. Церемонията е символ на признание към постиженията на учениците и към труда на техните преподаватели и ръководители.