България

Йордан Цонев напуска политиката след четири десетилетия служба

По думите му той сам е помолил да бъде освободен от всички постове

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 12:58
Йордан Цонев напуска политиката след четири десетилетия служба
Източник: БГНЕС

Й ордан Цонев обяви пред NOVA, че се оттегля от политиката след близо четири десетилетия обществена и партийна дейност.

По думите му той сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро.

Цонев не успя да влезе в 52-рото Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново.

Той беше народен представител в 12 парламента.

Йордан Цонев е сред най-разпознаваемите фигури в българския политически живот през последните три десетилетия. Роден е през 1960 г. в Добрич и започва политическата си кариера в началото на прехода.

В различни периоди е бил депутат от СДС, а впоследствие се присъединява към ДПС, където се утвърждава като един от най-влиятелните партийни кадри. През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително като председател и заместник-председател на бюджетната комисия, както и заместник-председател на ДПС.

Цонев е сред политиците с най-дълъг парламентарен стаж в най-новата история на България. Той е бил народен представител в 12 състава на Народното събрание и е участвал активно в изработването на редица финансови, данъчни и бюджетни политики.

През последните години беше част от най-близкото ръководство на ДПС и често представляваше партията по ключови икономически и законодателни теми. След вътрешните промени в движението през 2026 г. той беше освободен от поста заместник-председател и от Централното оперативно бюро на партията.

С обявеното си оттегляне Йордан Цонев слага край на близо 40-годишна политическа кариера, преминала през различни етапи от българския преход и развитието на парламентарната демокрация.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Йордан Цонев напуска политиката след четири десетилетия служба

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