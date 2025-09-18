България

Арестуваха 52-годишен от Кюстендил за блудство с малолетна

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа

18 септември 2025, 11:42
Арестуваха 52-годишен от Кюстендил за блудство с малолетна
Източник: iStock photos/Getty images

М ъж на 52 години е задържан в Кюстендил за блудство спрямо малолетно дете, съобщиха от Районната прокуратура. Под ръководството на прокуратурата се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление.

Блудствените действия спрямо 12-годишно момиче са извършени на 12 септември, казаха от държавното обвинение, а по делото са събрани доказателства за виновността на 52-годишния М.А.

С постановление на прокурор мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Утре, 19 септември, ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" срещу обвиняемия. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Започват разпити на свидетели и очевидци, продължават и претърсвания, като към този момент са иззети видеозаписи, информираха от прокуратурата в Кюстендил.

Източник: Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова    
Кюстендил мъж арест блудство малолетна
