Тежка катастрофа след гонка край Ропотамо: Двама испанци са в болница

Д вама испански граждани са пострадали тежко при пътен инцидент след преследване с органите на реда край река Ропотамо. За случая потвърдиха от Областната дирекция на МВР – Бургас пред агенция „Фокус“.

Неподчинение и катастрофа

Инцидентът е станал тази сутрин около 04:00 часа. Патрул на „Гранична полиция“ е подал сигнал за спиране на преминаващ автомобил, но водачът пренебрегнал разпореждането и натиснал газта.

Последвало преследване, при което в района непосредствено преди моста над река Ропотамо шофьорът изгубил контрол над превозното средство. Автомобилът излязъл от пътното платно и паднал в близкото дере.

Състоянието на пострадалите

На място незабавно е пристигнал екип на Спешна медицина, който е транспортирал двамата чужденци до болнично заведение:

Единият от испанците е контактен и в съзнание, но е с множество фрактури.

Другият мъж е претърпял спешна хирургична интервенция поради сериозността на получените наранявания. Очаква се официално потвърждение от лекарите за актуалното им състояние.

По първоначална и все още непотвърдена информация, причината чужденците да избягат от полицейския патрул е бил страх от проверка за употреба на наркотични вещества.

Трафикът в района е възстановен

Заради задължителния оглед на местопроизшествието от разследващите екипи, движението в участъка бе временно ограничено и в двете посоки по-рано през деня. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че процесуалните действия на място са приключили и трафикът вече се осъществява нормално.