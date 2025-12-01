Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

П ри два пътни инцидента в района на Северната тангента в София са загинали полицай и пешеходец, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

При първия - след 02:00 часа тази нощ, в посока Ботевград сръбски тир блъска 61-годишен пешеходец, който загива на място.

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили", допълниха от СДВР. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай, съобщават още от столичната полиция.

Движението на автомобили тази сутрин в района е затруднено.