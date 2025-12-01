България

Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Движението на автомобили тази сутрин в района е затруднено

Обновена преди 14 минути / 1 декември 2025, 07:23
Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец
Източник: iStock

П ри два пътни инцидента в района на Северната тангента в София са загинали полицай и пешеходец, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

При първия - след 02:00 часа тази нощ, в посока Ботевград сръбски тир блъска 61-годишен пешеходец, който загива на място.

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили", допълниха от СДВР. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай, съобщават още от столичната полиция. 

Движението на автомобили тази сутрин в района е затруднено.

Източник: Петра Куртева, БТА    
Последвайте ни
Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Почина финансистът Емил Хърсев

Почина финансистът Емил Хърсев

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Полезно ли е свинското месо за кучетата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хеликоптер се разби в Полша, двама са загинали

Хеликоптер се разби в Полша, двама са загинали

Свят Преди 32 минути

Инцидентър е станал близо до град Малава

<p>България стана световен шампион по естетическа групова гимнастика</p>

Националният ни отбор за жени стана световен шампион по естетическа групова гимнастика

Любопитно Преди 1 час

Разкрити са 4 полезни свойства на меда

Разкрити са 4 полезни свойства на меда

Любопитно Преди 1 час

Медът е познат на човечеството от хиляди години

В Германия всяко седмо дете е застрашено от бедност

В Германия всяко седмо дете е застрашено от бедност

Свят Преди 1 час

Това сочат данните на Федералната статистическа служба за 2024 година

1 декември: Сватбата, която променя историята на Второто българско царство

1 декември: Сватбата, която променя историята на Второто българско царство

Любопитно Преди 1 час

С какво време започва новата седмица

С какво време започва новата седмица

България Преди 2 часа

Амосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

САЩ предложиха на Николас Мадуро да замине за Русия

Свят Преди 9 часа

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела

,

Сълзотворен газ и сблъсъци: Трима ранени на фермерски протести в Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Свят Преди 10 часа

Демонстрациите са срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Киев: Преговорите между САЩ и Украйна във Флорида не са лесни

Свят Преди 10 часа

Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев

,

Летището в столицата на Литва отново затвори заради балони

Свят Преди 11 часа

През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Четирима чужденци бяха ранени при атака на заселници в Западния бряг

Свят Преди 11 часа

Палестинската официална информационна агенция Wafa ги описа като „международни активисти“

Папата призова ливанците да си останат в страната

Папата призова ливанците да си останат в страната

Свят Преди 12 часа

Папата призова засегнатия от множество кризи Ливан „да поеме по трудния път на помирението“, за да излекува „личните и колективните рани“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

Парламентът спира да ползва зоната за охрана на пл. „Св. Александър Невски“

България Преди 12 часа

Това заяви в писмо председателят на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Никола Цолов: Щастлив съм от дебюта си във Формула 2

Любопитно Преди 13 часа

Българинът ще има още едно състезание до края на календарната година

,

Сняг заваля на прохода "Петрохан"

България Преди 13 часа

Движението не е затруднено, а пътят е добре почистен и проходим

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Рубио: Преговорите във Флорида имат за цел да създадат път за суверенна Украйна

Свят Преди 14 часа

„Не става въпрос само за мирни споразумения. Става въпрос за създаване на път напред"

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима след Никулден

sinoptik.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 декември, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 декември, понеделник

Edna.bg

Важно решение за договора на звезда на ЦСКА

Gong.bg

Новият страхотен гол на Ето'о предизвика възторг в Камерун

Gong.bg

Тежка катастрофа блокира движението по Околовръстното шосе на София

Nova.bg

Шофиране по джанти: Мъж твърди, че е разбил колата си в огромна дупка на главен път

Nova.bg