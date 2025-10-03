Смъртоносна катастрофа на Кресненското дефиле

В ъзстановено е движението при км 390 на път I-1 Благоевград- Кресна, информират от Агенция "Пътна инфраструктура".

Двама души загинаха при катастрофа в Кресненското дефиле

Както съобщихме по-рано, заради тежка катастрофа в района на Кресненското ханче в Кресненското дефиле е загинала жена, пътуваща в микробус, казаха от пресцентъра на МВР. Пътнотранспортното произшествие е станало около 06:45 часа тази сутрин, поясниха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград (ОД на МВР).

Микробус се е блъснал в товарен автомобил, който се е движил в насрещното движение. Пострадали са осем души, които са транспортирани за оказване на медицинска помощ в Многопрофилните болници за активно лечение в Сандански и Благоевград. По първоначални данни всички пострадали са били в съзнание, уточниха още полицията. От пресцентъра на ОД на МВР-Благоевград, уточниха още, че мъж и жена са с фрактура на ръцете. Останалите пострадали при катастрофата са освободени за домашно лечение.

Катастрофа с 4 ранени в Кресненското дефиле

Движението при км 390 на път I-1 Благоевград - Кресна беше ограничено за около четири часа. Шофьорите бяха призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулираше от "Пътна полиция".