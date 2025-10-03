Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

Т ежка пътна трагедия е разтърсила автомагистрала "Хемус" вчера, 2 октомври, около 15:35 часа. Шофьор е загинал на място, след като лекият му автомобил се е забил в мантинела в района на 66-ия километър в посока София.

Инцидентът е бил докладван в ОДМВР-София. Пристигналите на място екипи са установили, че колата е самокатастрофирала, а ударът е бил с такава сила, че мантинелата е преминала през купето на автомобила и е пронизала тялото на водача. Смъртта на мъжа е била констатирана от екип на спешна помощ, който не е могъл да направи нищо.

По случая е образувано досъдебно производство, което ще изясни причините за фаталния инцидент. Разследващите органи ще проучат всички обстоятелства, довели до трагичния край на пътя.