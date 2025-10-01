Тестваха BG-Alert и сирените за ранно предупреждение

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

Т ест на сирените за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и системите на BG-Alert. Сирените се включиха точно в 11:00 часа на територията на няколко области в страната.

Системата се тества два пъти годишно - в първите работни дни на април и на октомври чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите бяха съпътствани от гласова информация.

Повечето граждани получиха текстови съобщения на мобилните си телефони с информация, че се извършва проверка. За да бъде получено, е необходимо устройствата да поддържат системата и да не са на самолетен режим.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и обучение на населението, посочват още от МВР.

Тестът е на територията на 12 области, сред които София, Бургас, Варна.