Тестваха BG-Alert и сирените за ранно предупреждение

Т ест на сирените за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и системите на BG-Alert. Сирените се включиха точно в 11:00 часа на територията на няколко области в страната.
Системата се тества два пъти годишно - в първите работни дни на април и на октомври чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите бяха съпътствани от гласова информация.
Повечето граждани получиха текстови съобщения на мобилните си телефони с информация, че се извършва проверка. За да бъде получено, е необходимо устройствата да поддържат системата и да не са на самолетен режим.
Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и обучение на населението, посочват още от МВР.
Тестът е на територията на 12 области, сред които София, Бургас, Варна.