Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

„Аз отказах да подпиша сметка за близо 400 милиона лева и да обрека едно обикновено четиричленно семейство в квартал „Люлин“ на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години. Да откажем и примирението. Без него тази система издъхва. Нека я разглобим веднъж завинаги“.

Това обяви във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Терзиев по казуса с боклука в София: Тази битка не е моя

„Най-скъпият „данък“ в България не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът. Страхът да не се „набиеш на очи“, да не „стане проблем“, да не „останеш сам“, да не се опълчиш на силния на деня. И точно на него разчитат хората, които години наред въртят една и съща система“.

Така Терзиев отговори на критиките към него от политическите му опоненти.

„Не ги спира това, че България е на дъното на ЕС по твърде много важни неща – доходи, образование, продължителност на живота. Не ги спира това, че много семейства живеят на ръба. И не ги спира съвестта – защото за тях „съвестта“ е слабост. Истината е проста и неприятна: докато нормалните хора казват „не разбирам от политика“, други правят политика с живота ни, с парите ни, с правилата, с назначенията, с договорите, с това кой има чадър и кой няма“, посочи Терзиев.

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

„И после ни убеждават, че всичко е „режисирано“ – че 100-хиляден протест е дело на „контрабандисти“, че младите лекари не ни трябват, че всички са маскари, че „няма смисъл“ да се бориш. Това е техниката: да се подиграят на смелите, на активните, за да останат само послушните“, смята Терзиев.

„Моля ви се, независимо дали ме харесвате или не - изхвърляйте разделно и не слагайте строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб, не в моето добруване. Ще се справим с боклука, следете актуалната информация от кризисния щаб“, добави Терзиев.