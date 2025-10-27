Министърът на културата Мариан Бачев: Росен Белов не е бил съдружник в театралната фондация

М инистърът на културата Мариан Бачев с първи коментар, след задържането на актьора Росен Белов - преподавател в театралната работилница, чийто основател е Бачев, съобщи NOVA.

"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", пише министърът.

Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие

За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни. Научих от социалните мрежи, че кметът на район „Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", пише още Бачев.

Министърът посочи още, че в подкрепа на дейността на школата, родителите на децата, участващи в нея, са написали официално писмо до кмета на район "Изргев" Делян Георгиев, както и до председателя и секретаря на НЧ "Николай Хайтов-1936".

"Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата. Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост. Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие.

В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността. Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина.

Оставаме в готовност да изразим подкрепата си, да защитим Театралната работилница и интересите на децата си, ако това се налага, както с активни действия, така и с участия в медийни и всякакви други изяви."

Припомняме, че актьорът Росен Белов, заедно с директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и други двама, бяха арестувани по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. До задържането се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев. Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици.