Съдът остави в ареста обвинения за убийството край Смолян

О кръжният съд в Смолян остави в ареста Ненчо Ненчев, обвинен в убийството на Павел Христов. Според съдия Дафинка Чакърова е налице реална опасност извършителят да се укрие и да извърши друго престъпление.

Престъплението стана в неделя вечерта на екопътека "Невястата". Ненчев е признал за убийството, дал е и подробни обяснения пред съдия.

42-годишният мъж бе доведен в съдебната зала с белезници на ръцете и краката. Стана ясно, че той е пробол жертвата 14 пъти с нож в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците. А намеренията му били да отвлече приятелката на Христов, която е негова бивша приятелка.

Според окръжния прокурор Недко Симов, който е и наблюдаващ досъдебното производство, обвиняемият е предвиждал настъпването на смъртта и е целял не само да нарани жертвата, а да я убие. Той се е заканил с убийство и спрямо свидетелката – Десислава Атанасова, бившата му приятелка.

Вечерта на убийството Атанасова и Христов се вървели по екопътека „Невястата“ в посока паркинга, когато Ненчо Ненчев ги пресрещнал. Жената се притеснила от неочакваната му поява в гората, защото през последната година и половина той е бил упорит в опитите си да се сближи отново с нея. Казала на Христов да се обади на 112, но Ненчев я напръскал със спрей, като ѝ сложил белезници. Извадил нож от раницата си и нападнал Христов. Жената успяла да избяга и да се скрие в гората. Едва на следващата сутрин тя се показала пред полицаите, които пристигнали да извършват оглед на местопрестъплението.

От обясненията на Ненчев станало ясно, че той е имал подготовка да отвлече жената, за да заживее с нея. Очаквал, че може да бъдат близки и да имат деца.

Според адв. Филип Топов, защитник на обвиняемия, налагането на мярка за неотклонение „задържане под стража“ е най-адекватното решение на този етап. „Това е и волята му, като мотиви са, че би могъл да бъде поставен под чисто психологически атаки. Евентуално да се почувства заплашен от близки и роднини на пострадалото лице с оглед физическа разправа, дори и посегателство върху живота му“, каза адв. Топов. Той посочи още, че ще направи свиждане в ареста, за да преценят дали ще обжалват определението на съда.