България

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Той беше обявен за общодържавно издирване

24 септември 2025, 08:00
Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян
Източник: iStock Photos/Getty Images

А рестуваха запозозрения за убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Мъжът се е укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 42 години. 

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

По данни на разследването, извършителят е причакал мъжа и жената, която е била с него. Тя е бивша негова приятелка. На нея е поставил белезници, а него го е пробол няколко пъти с нож.

Заподозреният за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян беше обявен за общодържавно издирване. От прокуратурата потвърдиха, че по случая с намерения в понеделник труп е образувано досъдебно производство за убийство.

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена. Убитият мъж е от Ямбол. 

Източник: NOVA    
Смолян убийство заподозрян арест екопътека
Последвайте ни
Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

carmarket.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 1 ден
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Любопитно Преди 22 минути

За човек косата е не само елемент на красотата, но и важен показател за здравето

<p>Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка</p>

След като бе признат за виновен: Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка

Свят Преди 1 час

Съдията по делото обяви, че присъдата на Райън Раут ще бъде произнесена на 18 декември

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Любопитно Преди 1 час

Всеки път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

Любопитно Преди 1 час

Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

България Преди 2 часа

НОИ препоръчва да пазим трудовите си книжки

.

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

България Преди 2 часа

Нова наредба създава правила за телемедицината

<p>Отива ли си слънчевото и топло време</p>

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Redmi 15C

Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Технологии Преди 2 часа

Те продължават традицията на достъпни модели с мощен хардуер

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

България Преди 9 часа

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Свят Преди 9 часа

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 10 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 10 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

България Преди 11 часа

Той ще бъде съставен на база на получената по общини информация и одобрен от Националния борд по водите

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Свят Преди 11 часа

Песков каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

България Преди 12 часа

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

България Преди 12 часа

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 септември, сряда

Edna.bg

Днес имен ден празнуват красиви и силни имена

Edna.bg

В Славия мислят за треньорска смяна

Gong.bg

Моуриньо скочи на ВАР след равенство на Бенфика

Gong.bg

Заловиха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

Nova.bg

Как строежът на метрото в столичния квартал „Хаджи Димитър“ доведе до евакуация на живеещите там

Nova.bg