Любопитно

Неразкритото убийство, което беляза живота на Робърт Редфорд, убиецът все още се издирва

След смъртта на Редфорд този месец, бюрото на ФБР в Денвър публикува информация за убийството, възрастово-обновени изображения на заподозрения и напомни за обявената награда от 10 000 долара за сведения, водещи до залавянето или ареста на заподозрения

25 септември 2025, 10:54
Неразкритото убийство, което беляза живота на Робърт Редфорд, убиецът все още се издирва
Робърт Редфорд с дъщеря му Шона   
Източник: GettyImages

П рез 1983 г. Робърт Редфорд придружи дъщеря си Шона на погребението на нейния приятел Сид Уелс, чийто предполагаем убиец все още не е заловен. Редфорд преживя своя дял трагедии по време на дългия си живот, но малко от тях бяха толкова опустошителни, колкото убийството на Сид Уелс през 1983 г.

Случаят се превърна в национална новина, когато Редфорд – тогава в разцвета на славата си – поиска снимките на култовия бейзболен филм The Natural да бъдат прекъснати, за да може да присъства на погребението.

Убийството привлече вниманието му, защото Уелс имал връзка с дъщеря му Шона Редфорд, пише списания People.

Embed from Getty Images

Полицията първоначално подозира съквартиранта на Уелс – Тейн Смайка – че е убил 22-годишния студент по журналистика, само дни преди началото на последната му година в Университета на Колорадо в Боулдър.

След смъртта на Редфорд този месец, бюрото на ФБР в Денвър публикува информация за убийството, възрастово-обновени изображения на заподозрения и напомни за обявената награда от 10 000 долара за сведения, водещи до залавянето или ареста на Смайка.

Братът на Уелс открил тялото му, след като се върнал от къмпинг в апартамента, който двамата делели със Смайка. Според издадената през 2010 г. заповед за арест,

Уелс бил застрелян в тила. Няколко съседи съобщили, че са чули силен шум по-малко от час преди пристигането му.

В заповедта се казва, че на мястото е намерена бележка от Смайка, в която пишело, че е отишъл да посети родителите си и ще се върне след няколко дни. Същата вечер полицията в Боулдър посетила дома на майката на Смайка, за да съобщи на третия съквартирант за смъртта на Уелс. Смайка разказал на полицията за възможен заподозрян, който уж крадял кокаин от Уелс. Той твърдял още, че е взел голямо количество пари и наркотици от стаята на Уелс, за да ги предпази от този човек. Впоследствие обаче заподозреният отрекъл обвиненията и представил алиби.

Първоначално полицията повярвала на историята и поставила Смайка под защита, но скоро се оказало, че част от твърденията му са неверни. Смайка заявил, че е отишъл вкъщи, за да си направи къдрене и да изпере дрехи, но разследващите установили, че той е направил къдрене само седмица преди стрелбата, а в сградата, където живеели, е имало перални помещения.

В разпити, обобщени в заповедта, приятели на Смайка разказали за неговите финансови проблеми, склонност към измами и кражби, както и за неговата влошаваща се наркотична зависимост. Един приятел твърдял, че Смайка му признал за убийството след нощ на пиене. Друга жена пък заявила, че сестрата на Смайка ѝ разказала как била принудена да пере кървавите му дрехи същия ден.

Отиде си Робърт Редфорд
10 снимки
Отиде си Робърт Редфорд
Отиде си Робърт Редфорд
Отиде си Робърт Редфорд
Отиде си Робърт Редфорд

Разследването, и без това сложно, се усложнило още повече, след като случаят станал национална сензация.

Смайка бил арестуван, но така и не бил обвинен в убийството на Уелс, защото прокурорът решил, че няма достатъчно доказателства за осъдителна присъда. След освобождаването си от ареста, Смайка изчезнал.

Дори родителите му казали през 1997 г., че не знаят къде се намира. Те разказали, че синът им споделил намерение да избяга и да се премести в чужбина, като ги посъветвал да си извадят паспорти, за да могат да го посетят, когато се установи. Но той никога повече не се свързал с тях.

През 2010 г. срещу него официално била издадена заповед за арест по обвинение в убийство. През последните години не е постъпвала нова информация, но ФБР се надява, че подновеният интерес към случая може най-накрая да доведе до залавянето на Смайка, който днес би бил на 74 години.

Редфорд почина на 16 септември в дома си в Сънданс, Юта, на 89-годишна възраст.

Дъщеря му Шона днес е художничка и е омъжена за журналиста Ерик Шлосер, автор на известната книга Fast Food Nation от 2001 г. Двамата имат две деца.

Всеки, който има информация за местонахождението на Смайка, трябва да се свърже с най-близкия офис на ФБР или с американско посолство или консулство.

По темата

Източник: People    
Робърт Редфорд убийство дъщеря приятел заподозрян убиец издирване ФБР
Последвайте ни
Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

pariteni.bg
Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 21 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 58 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

България Преди 1 час

Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Нова капитанска битка определя участниците в Съвета на осъдените

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

,

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Любопитно Преди 5 часа

След едноседмично отстраняване водещият се върна с емоционален монолог, който събра милиони пред екрана и в дигиталните платформи

Никола Саркози

Първи думи на Никола Саркози след присъдата

Свят Преди 5 часа

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

.

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Шокиращи разкрития за изневярата по време на концерт на Coldplay

Edna.bg

Той е български принц, но избра хирургията: Кой е княз Мирко (СНИМКИ)

Edna.bg

Николай Киров: Имах среща с лидерите в отбора, трябват резултати

Gong.bg

СНИМКИ: Всички интересни кадри от Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Gong.bg

Нов случай на насилие и унижение между ученици

Nova.bg

След гонка: Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за една година(ВИДЕО)

Nova.bg