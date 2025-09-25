Неразкритото убийство, което беляза живота на Робърт Редфорд, убиецът все още се издирва

П рез 1983 г. Робърт Редфорд придружи дъщеря си Шона на погребението на нейния приятел Сид Уелс, чийто предполагаем убиец все още не е заловен. Редфорд преживя своя дял трагедии по време на дългия си живот, но малко от тях бяха толкова опустошителни, колкото убийството на Сид Уелс през 1983 г.

Случаят се превърна в национална новина, когато Редфорд – тогава в разцвета на славата си – поиска снимките на култовия бейзболен филм The Natural да бъдат прекъснати, за да може да присъства на погребението.

Убийството привлече вниманието му, защото Уелс имал връзка с дъщеря му Шона Редфорд, пише списания People.

Полицията първоначално подозира съквартиранта на Уелс – Тейн Смайка – че е убил 22-годишния студент по журналистика, само дни преди началото на последната му година в Университета на Колорадо в Боулдър.

След смъртта на Редфорд този месец, бюрото на ФБР в Денвър публикува информация за убийството, възрастово-обновени изображения на заподозрения и напомни за обявената награда от 10 000 долара за сведения, водещи до залавянето или ареста на Смайка.

Братът на Уелс открил тялото му, след като се върнал от къмпинг в апартамента, който двамата делели със Смайка. Според издадената през 2010 г. заповед за арест,

Уелс бил застрелян в тила. Няколко съседи съобщили, че са чули силен шум по-малко от час преди пристигането му.

В заповедта се казва, че на мястото е намерена бележка от Смайка, в която пишело, че е отишъл да посети родителите си и ще се върне след няколко дни. Същата вечер полицията в Боулдър посетила дома на майката на Смайка, за да съобщи на третия съквартирант за смъртта на Уелс. Смайка разказал на полицията за възможен заподозрян, който уж крадял кокаин от Уелс. Той твърдял още, че е взел голямо количество пари и наркотици от стаята на Уелс, за да ги предпази от този човек. Впоследствие обаче заподозреният отрекъл обвиненията и представил алиби.

Първоначално полицията повярвала на историята и поставила Смайка под защита, но скоро се оказало, че част от твърденията му са неверни. Смайка заявил, че е отишъл вкъщи, за да си направи къдрене и да изпере дрехи, но разследващите установили, че той е направил къдрене само седмица преди стрелбата, а в сградата, където живеели, е имало перални помещения.

В разпити, обобщени в заповедта, приятели на Смайка разказали за неговите финансови проблеми, склонност към измами и кражби, както и за неговата влошаваща се наркотична зависимост. Един приятел твърдял, че Смайка му признал за убийството след нощ на пиене. Друга жена пък заявила, че сестрата на Смайка ѝ разказала как била принудена да пере кървавите му дрехи същия ден.

Разследването, и без това сложно, се усложнило още повече, след като случаят станал национална сензация.

Смайка бил арестуван, но така и не бил обвинен в убийството на Уелс, защото прокурорът решил, че няма достатъчно доказателства за осъдителна присъда. След освобождаването си от ареста, Смайка изчезнал.

Дори родителите му казали през 1997 г., че не знаят къде се намира. Те разказали, че синът им споделил намерение да избяга и да се премести в чужбина, като ги посъветвал да си извадят паспорти, за да могат да го посетят, когато се установи. Но той никога повече не се свързал с тях.

През 2010 г. срещу него официално била издадена заповед за арест по обвинение в убийство. През последните години не е постъпвала нова информация, но ФБР се надява, че подновеният интерес към случая може най-накрая да доведе до залавянето на Смайка, който днес би бил на 74 години.

Редфорд почина на 16 септември в дома си в Сънданс, Юта, на 89-годишна възраст.

Дъщеря му Шона днес е художничка и е омъжена за журналиста Ерик Шлосер, автор на известната книга Fast Food Nation от 2001 г. Двамата имат две деца.

Всеки, който има информация за местонахождението на Смайка, трябва да се свърже с най-близкия офис на ФБР или с американско посолство или консулство.