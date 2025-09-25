Кърваво убийство в Монтанско: Млад мъж е намерен със счупен череп до гробищен парк

М лад мъж от монтанското село Дългоделци е бил убит. Той е открит от служители на чистотата до гробищен парк в сряда сутринта.

Издирва се извършителят на тежкото криминално деяние. На място тече оглед от криминалисти. Разпитани са родителите на жертвата, както и други хора от селото. Жертвата е със счупен череп.