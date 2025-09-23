България

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха, че жертвата е с прерязано гърло.

23 септември 2025, 17:37
Източник: Thinkstock/Guliver

З аподозрян за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян, е обявен за общодържавно издирване още вчера сутринта. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР ст. комисар Цветан Цанков. Те потвърдиха, че по случая с намереното вчера край пътеката тяло на мъж е образувано досъдебно производство за убийство.

Мъжът е убит с няколко прободни рани, вероятно от нож, заявиха от прокуратурата и полицията. От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха информацията на запознати със случая, че мъжът е с прерязано гърло.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано със страст, посочи Недко Симов. Според него никоя от разглежданите до момента версии не е отхвърлена.

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Не може да се каже категорично, дали престъплението е било от страст или планирано, според гл. комисар Цанков.  По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и  39-годишна жена, която е била обект на ревността.

Убитият мъж е Павел Иванов Христов, на 40 г. от Ямбол. Тялото е открито около 8:30 ч. вчера на близо 400 м от началото на екопътека „Невястата“ над Смолян. Пристигналият екип на Спешна помощ е констатирал смъртта на мъжа. 

Разследването по досъдебното производство се извършва под ръководството на Окръжната прокуратура в Смолян, посочи Недко Симов.

По думите му са извършени множество действия по разследването, направени са огледи на местопроизшествието, на трупа, на автомобили, иззети са следи и веществени доказателства. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, а аутопсията е установила причината за смъртта – остра кръвозагуба в резултат на нанесени прободно-порезни рани, уточни окръжният прокурор.

Той допълни, че една от прободните рани е фатална, тъй като е засегнала главен кръвоносен съд.  Предстои назначаване на още експертизи. Убитият мъж е бил в региона с туристическа цел. По случая засега няма замесени лица от Смолян и региона, заявиха от полицията и прокуратурата. 

Източник: БТА, Христина Георгиева    
убийство Смолян
