Убийството край Смолян: Прокуратурата внесе искане за мярка „задържане под стража“ на обвинения

О кръжната прокуратура внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвинения в убийството на екопътека „Невястата“ край Смолян, съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов.

Той посочи, че в качеството на наблюдаващ прокурор е преценил, че е налице реална опасност извършителят на престъплението да се укрие както и да извърши друго престъпление, в искането мотивите са развити подробно.

Обвиненият в убийството на 40-годишния Павел Христов от Ямбол е Ненчо Ненчев, на 42 години, от Сливен. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 21 септември 2025 г., около 20:30 ч., на разстояние от 380 метра от паркинга на параклис в местността около екопътека „Невястата“, чрез нанасяне на удари с нож в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците, умишлено е умъртвил Христов.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.