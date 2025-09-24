След като бе признат за виновен: Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка

М ъжът, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида миналата година, се опита да се намушка в шията с химикалка малко след като бе признат за виновен по всички обвинения, предаде "Асошиейтед прес".
Полицаите бързо го обградиха и го извлякоха от съдебната зала.
Съдебното жури, съставено от петима мъже и седем жени, призна Райън Раут за виновен по всички обвинения, след около два часа обсъждане.
Журито напускаше съдебната зала след обявяването на мъжа за виновен, когато Раут грабна химикалка от бюрото и се опита да се намушка в шията.
Химикалката, с която Раут се опита да се намушка, беше огъваща се, проектирана да не може да се използва като оръжие от задържани лица, така че той не проби кожата си и не се нарани, съобщи човек, запознат със случая.
Докато полицаите извеждаха Раут от съдебната зала, дъщеря му, Сара Раут, започна да крещи: "Татко, обичам те, не прави нищо. Ще те измъкна оттук. Той не е наранил никого".
Тя продължи да крещи, докато баща ѝ не беше изведен от съдебната зала, твърдейки, че делото срещу него е било нагласено. Тя беше изведена от съдебната зала и по-късно чакаше отвън с брат си Адам Раут автомобилната колона, която отведе баща им.
Съдията обяви, че присъдата на Раут ще бъде произнесена на 18 декември в 9:30 ч. Той може да получи доживотен затвор, посочва АП.
През 2024 г., седмици преди президентските избори, Роут направи неуспешен опит за убийство на Доналд Тръмп на неговото голф игрище Мар-е-Лаго във Флорида.