Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

С лед вяла и безинтересна предизборна кампания, страната навлиза в ден на размисъл - период на политическа тишина и размисли за отговорността на всеки гражданин. В събота е ден за размисъл преди изборите в неделя - уикенд от решаващо значение за бъдещето на България.

Денят преди изборите е законово установен период на "предизборна тишина". Целта му е да даде възможност на всеки избирател да анализира получената информация без външен натиск.

Забранени са:

Предизборна агитация: Политическите партии и кандидати нямат право на публични прояви, митинги или раздаване на материали.

Социологически проучвания: Забранено е публикуването на резултати от допитвания до общественото мнение или прогнози за изхода от вота (включително в социалните мрежи от медии).

Политическа реклама: Премахват се агитационните материали, които се намират на по-малко от 50 метра от входа на сградите, в които се помещават изборните секции.

В неделя българските граждани ще определят състава на следващия парламент. В изборната надпревара участват общо 24 политически формации (партии и коалиции). В изборния ден секциите отварят в 07:00 ч. и затварят в 20:00 ч. Ако пред секцията има чакащи хора, гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч. В секциите с над 300 избиратели ще може да се избира между машинно гласуване и хартиена бюлетина. В по-малките секции се гласува само с хартия. Гласува се само с валидна лична карта или "зелен паспорт" (за родените преди 1931 г.). Свидетелство за управление на МПС не се приема.

Защо е важно да се гласува?

Гласът на всеки гражданин определя легитимността на бъдещото управление и посоката, по която ще поеме страната в условията на настоящите икономически и политически предизвикателства.

Денят за размисъл не е просто почивка от политиката, а моментът, в който избирателят е най-важният фактор. Вашият избор е Вашето право на глас в управлението на държавата.